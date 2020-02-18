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Не дадим никому переписать историю Революции д, остоинства. Порошенко почтил память Героев Небесной сотни

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  Петр Порошенко вместе с депутатами "Европейской Солидарности" почтил память Героев Небесной Сотни
Петр Порошенко вместе с депутатами "Европейской Солидарности" почтил память Героев Небесной Сотни

Украинские патриоты и оппозиция будут отстаивать историческую правду о событиях Революции Достоинства и не позволят по политическим соображениям искажать правду о тех событиях.

Об этом заявил пятый президент Украины, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко во время возложения цветов к памятнику Героям Небесной Сотни.

Также в чествовании памяти Герои Небесной Сотни приняли участие депутаты фракции "Европейская Солидарность".

  Петр Порошенко вместе с депутатами "Европейской Солидарности" почтил память Героев Небесной Сотни
Петр Порошенко вместе с депутатами "Европейской Солидарности" почтил память Героев Небесной Сотни

"Даже не верится, что прошло уже 6 лет из этих одновременно героических и трагических событий. По преступным приказам тогдашней власти, которая вывела войска против собственного народа, 600 участников Революции Достоинства были ранены, более 80-ти убиты. За первыми жертвами Нигояна и Жизневский следующие жертвы были именно в этом парке.

Я увидел это собственными глазами, потому что мой дом находится прямо напротив парка, а в дом офицеров заносили первых погибших героев. И как так повернулось, что соратники, адвокаты Януковича сейчас назначаются в Государственное бюро расследований на уровне руководства, которое отвечает за расследование "дел Майдана"? Каким образом так повернулось, что, ссылаясь на якобы Минские договоренности, - ни слова вы там об этом не найдете, которые позволяли бы освобождать тех, кто убивал участников Революции Достоинства?", - отметил он.

  Петр Порошенко вместе с депутатами "Европейской Солидарности" почтил память Героев Небесной Сотни
Петр Порошенко вместе с депутатами "Европейской Солидарности" почтил память Героев Небесной Сотни

Пятый президент подчеркнул, что освобождение беркутовцев, которые убивали участников мирных протестов, в рамках обмена пленными с Россией является недопустимым.

"В Минских договоренностях освобождаются только комбатанты, которые не совершили преступления. А только Путин нажал - и украинская власть побежала выполнять эти поручения. Для чего это делается? Для того, чтобы тех, кто сидел на скамье подсудимых, были собраны все доказательства, происходил суд - их отпустить для того, чтобы они не дали показания на заказчиков и организаторов этих убийств. В том числе ребят, которые погибли на этом месте", - отметил Порошенко.

  Петр Порошенко вместе с депутатами "Европейской Солидарности" почтил память Героев Небесной Сотни
Петр Порошенко вместе с депутатами "Европейской Солидарности" почтил память Героев Небесной Сотни

Порошенко подчеркнул, что "Европейская Солидарность" всегда отстаивала достижения Революции Достоинства и не позволит внедрить в Украине российский пропагандистский месседж о том, что Майдан был государственным переворотом.

"Мы не можем оставаться равнодушными. Мы не можем допустить и должны остановить процессы реванша Антимайдана. И мы будем делать все от нас зависящее для того, чтобы защитить честное имя и память погибших, и защитить Украину, ее движение вперед в Европу. Не дать возможность нам развернуть обратно в Российскую империю", - добавил Порошенко.

Порошенко подчеркнул, что защита европейского выбора Украины - это и есть продолжение того дела, за которое легла Небесная Сотня. "И сегодня, в этот святой день 18 февраля, когда наши ребята погибли для того, чтобы это стало возможным, мы оппозиционные политики, общественность, вся Украина должна объединиться для достижения этой цели. Именно поэтому "Европейская Солидарность" сегодня в полном составе здесь. Именно поэтому в парламенте мы будем делать все для того, чтобы выполнить эту задачу. Несмотря на то, что власть делает все для того, чтобы Украина забыла об этом. Они называют события 2013-2014 годов государственным переворотом точно с кальки Путина. Мы не дадим этого сделать", - заявил он.

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