"Не будет мэра - приеду" - Зеленский снова вспомнил о городском голове Черкасс

Президент Владимир Зеленский ответил на приглашение посетить пригород Черкасс - что сделает это, если на встрече не будет нынешнего мэра Анатолия Бондаренко.
Об этом Зеленский сказал в беседе с экс-президентом ФК "Черкащина" Владимиром Лашкулом.
Он пригласил президента в Билозирье, посмотреть на Академию футбола.
Зеленский ответил: "А мэра вашего не будет? Не будет мэра - приеду".
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Городская власть Черкасс с 1 мая смягчала карантин для части предпринимателей города, хотя в Украине такие послабления были запланированы на 11 мая. Полиция начала уголовное производство.
Мэр Черкасс Анатолий Бондаренко заявил, что ослабление карантина в городе безопасно, а правоохранительных органов он не боится. На что министр внутренних дел Арсен Аваков пригрозил Бондаренко жесткой реакцией.
Президент Владимир Зеленский назвал Бондаренко "бандитом".
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