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пятница, 28 августа 2020 13:56

"Не будет мэра - приеду" - Зеленский снова вспомнил о городском голове Черкасс

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&quot;Не будет мэра - приеду&quot; - Зеленский снова вспомнил о городском голове Черкасс
Президента пригласили посмотреть на Академию футбола. Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский ответил на приглашение посетить пригород Черкасс - что сделает это, если на встрече не будет нынешнего мэра Анатолия Бондаренко.

Об этом Зеленский сказал в беседе с экс-президентом ФК "Черкащина" Владимиром Лашкулом.

Он пригласил президента в Билозирье, посмотреть на Академию футбола.

Зеленский ответил: "А мэра вашего не будет? Не будет мэра - приеду".

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Городская власть Черкасс с 1 мая смягчала карантин для части предпринимателей города, хотя в Украине такие послабления были запланированы на 11 мая. Полиция начала уголовное производство.

Мэр Черкасс Анатолий Бондаренко заявил, что ослабление карантина в городе безопасно, а правоохранительных органов он не боится. На что министр внутренних дел Арсен Аваков пригрозил Бондаренко жесткой реакцией.

Президент Владимир Зеленский назвал Бондаренко "бандитом".

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  • это стоило сделать в первую неделю работы
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