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четверг, 29 августа 2019 19:18

Не будем вести бесконечные переговоры в различных форматах - Пристайко

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Не будем вести бесконечные переговоры в различных форматах - Пристайко
Фото: Shutterstock

Кандидат на должность министра иностранных дел Вадим Пристайко планирует изменить политику украинской дипломатии.

Об этом дипломат сказал с трибуны парламента перед голосованием за его назначение.

"Задача номер один - восстановление мира на востоке и возвращение Крыма... Мы не можем и не будем вести бесконечные переговоры в различных форматах", - сказал Пристайко.

Он отметил, что работа предшественников позволила предотвратить полномасштабную войну с Россией.

"Теперь - следующий этап. Президент предложил ряд компромиссных шагов, в первую очередь направленных на восстановление связей с нашим народом, который оказался за линией соприкосновения. Ценой значительных усилий перезапущен процесс обмена пленными... Ведется работа по созданию системы активного информационного сопротивления. Хочется верить, что эти шаги при поддержке международного сообщества дадут результат и мы сможем открыть следующую страницу мирного процесса", - сказал Пристайко.

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Вадима Пристайко в Офисе президента называли единственным кандидатом на пост главы МИД. 11 июля Верховная Рада отклонила проект постановления об увольнении Климкина. Климкин возглавлял министерство с июня 2019 года.

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