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"Не без влияния олигархов" – деолигархизация Зеленского может закончиться пшиком

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&quot;Не без влияния олигархов&quot; – деолигархизация Зеленского может закончиться пшиком
"Нынешняя власть полностью поддерживает олигархическую систему", говорит Сергей Руденко. Фото: Офис президента

Антиолигархический закон президента Владимира Зеленского не могли разрабатывать без самих олигархов. Власть поддерживает ту политическую систему, которая существовала еще со времен первого президента Леонида Кучмы. Такое мнение Gazeta.ua выразил публицист Сергей Руденко.

"Нынешняя власть полностью поддерживает олигархическую систему. Олигархи непосредственно влияют на политику. Закон о статусе олигархов не могли разрабатывать без их участия. Может случиться, что после принятия документа не все, кого мы считаем олигархами, получают этот статус. Виктора Пинчука, Рината Ахметова, Игоря Коломойского могут признать ФОПами. А Петра Порошенко назовут олигархом, против которого и будут бороться", – говорит Руденко.

Добавляет: "Нельзя проводить деолигархизацию и ходить на каналы олигархов. Нельзя проводить деолигархизацию и получать роялти от студии "Квартал-95", которая выходит на канале Коломойского. Нельзя одновременно бороться с олигархами и брать пресс-секретаря, который работал на канале Ахметова".

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Каждый президент с олигархами общался по-разному, рассказывает публицист. "Кто-то напрямую с Кучмой, кто с помощью посредников. Когда говорили Коломойский и Арахамия (на матче "Динамо" – "Бенфика" в вип-ложе собрались олигархи, народные депутаты и министры, зафиксировали журналисты – Gazeta.ua) – это как раз было общение с посредником президента. Еще раньше помощника главы государства Сергея Шефира зафиксировали во время посещения Рината Ахметова. Все встречи, которые могут происходить вне Верховной Рады, Кабинета министров, на футбольных полях, концертных площадках имеют целью один вопрос – деньги", – говорит Руденко.

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Когда встречается лидер фракции "Слуги народа" Давид Арахамия с олигархом Игорем Коломойским – это вызывает много вопросов, рассказывает публицист. Добавляет: "Можно предположить, что обсуждают поддержку друг друга или планы на будущее. Власть заявляет о деолигархизации. Арахамия должен публично объяснить, что он обсуждал".

И министры, и депутаты являются ставленниками финансово-промышленных групп, которые возглавляют олигархи, говорит Руденко. "Поэтому при публичной встрече с олигархом можно предположить, что министр отчитывается о проделанной работе. Или лидер фракции "Слуги народа" отчитывается Коломойскому, канал "1 + 1" которого предоставил информационную помощь партии 2019-м году", – говорит публицист.

Законопроект президента Владимира Зеленского об олигархах Верховная Рада рассмотрит на этой неделе. Об этом заявил председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

1 июля Рада поддержала в первом чтении законопроект об олигархах.

15 сентября Венецианская комиссия получила письмо от спикера Дмитрия Разумкова по оценке законопроекту.

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