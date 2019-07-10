Назван топ-чиновник, которому угрожает криминал

 
Ексклюзивы
1/5
Торты, гречка, таблетки: нардепов посрамили музеем избирательного трэша
Торты, гречка, таблетки: нардепов посрамили музеем избирательного трэша
Просмотров: 756
Избиратели снесли голову предыдущей системе, но это не уменьшило рисков - эксперт
Избиратели снесли голову предыдущей системе, но это не уменьшило рисков - эксперт
Просмотров: 468
Уникальную свадьбу на SUP бордах провели на крупнейшей реке страны
Уникальную свадьбу на SUP бордах провели на крупнейшей реке страны
Просмотров: 684
"Все зависит от Зеленского", - рассказали о перспективах Украины в ЕС
"Все зависит от Зеленского", - рассказали о перспективах Украины в ЕС
3 Просмотров: 360
Олигархи стоят на льдине, которая тает - эксперт
Олигархи стоят на льдине, которая тает - эксперт
Просмотров: 1413
Политическую рекламу в телевизоре, на радио и бордах надо запретить
Политическую рекламу в телевизоре, на радио и бордах надо запретить
Просмотров: 486
Телемост - это талантливая кремлевская операция, хотели проверить нас на прочность
Телемост - это талантливая кремлевская операция, хотели проверить нас на прочность
1 Просмотров: 1332
"За занятие лопается 8-10 шин" - как учатся в школе экстремального вождения
"За занятие лопается 8-10 шин" - как учатся в школе экстремального вождения
Просмотров: 666
Брат - боевик, отец - бизнесмен: что известно о новом председателе Донецкой области
Брат - боевик, отец - бизнесмен: что известно о новом председателе Донецкой области
2 Просмотров: 3087
"Дипломатия бессильна против финансовых интересов" - Италия хочет отменить санкции против РФ
"Дипломатия бессильна против финансовых интересов" - Италия хочет отменить санкции против РФ
1 Просмотров: 585
Фото
Все фото
7
10
7
4
3
У офиса ЗеКоманды сожгли авто помощницы кандидата в нардепы
У офиса ЗеКоманды сожгли авто помощницы кандидата в нардепы
Зеленский показал фотографии с прогулки по Львову
Зеленский показал фотографии с прогулки по Львову
Кандидаты скармливают избирателей курятиной, пиццей и алкоголем
Кандидаты скармливают избирателей курятиной, пиццей и алкоголем
Кандидатку от партии Медведчука активисты встретили мукой
Кандидатку от партии Медведчука активисты встретили мукой
Хищения в оборонке: Зеленский заговорил о тюрьмах
Хищения в оборонке: Зеленский заговорил о тюрьмах
Видео
Все видео
"Плохо слышишь меня?" - Зеленский выгнал секретаря райсовета из заседания
"Плохо слышишь меня?" - Зеленский выгнал секретаря райсовета из заседания
"Дешевый трюк": Зеленский сделал разгромное заявление о телемосте и вспомнил о Медведчуке, старой власти и Путине
"Дешевый трюк": Зеленский сделал разгромное заявление о телемосте и вспомнил о Медведчуке, старой власти и Путине
"СБУ, где вы?" - сети гудят от "братания" телеканала кума Путина с кремлевским пропагандистом Киселевым
"СБУ, где вы?" - сети гудят от "братания" телеканала кума Путина с кремлевским пропагандистом Киселевым
В Закарпатье сменился председатель ОГА
В Закарпатье сменился председатель ОГА
Бежал, как мог: Винника поставили в неудобное положение из-за Поплавского
Бежал, как мог: Винника поставили в неудобное положение из-за Поплавского
Интервью
1/5
Политическую рекламу в телевизоре, на радио и бордах надо запретить
Политическую рекламу в телевизоре, на радио и бордах надо запретить
Просмотров: 486
О Борщаговке, Зе!Команде и конкурентов - народный ревизор Николай Тищенко дал первое политическое интервью
О Борщаговке, Зе!Команде и конкурентов - народный ревизор Николай Тищенко дал первое политическое интервью
3 Просмотров: 2232
"Украина никогда не была имперской. Но была окружена ими" - Княжицкий
"Украина никогда не была имперской. Но была окружена ими" - Княжицкий
1 Просмотров: 684
Станет ли партия Зеленского сама себе коалицией
Станет ли партия Зеленского сама себе коалицией
Просмотров: 1845
"Воевать за Украину против России - это самостоятельное решение"
"Воевать за Украину против России - это самостоятельное решение"
Просмотров: 1917
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
08 июля 2019
Просмотров: 1134
Доїхати до Леґедзиного
Умінню моєї старшої доньки потрапляти в халепи навіть я позаздрю. У часи її навчання в Черкаському університеті страшно було знімати слухавку. ...
среда, 10 июля 2019 16:18

Назван топ-чиновник, которому угрожает криминал

  Комментировать
Назван топ-чиновник, которому угрожает криминал
Константин Брыль не указал корпоративных прав на более чем 40 млн грн.

В непредставлении декларации и декларировании недостоверной информации подозревают бывшего главу Запорожской облгосадминистрации Константина Брыля.

Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает "Українська правда"

9 июля прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры согласовали, а детективы Национального антикоррупционного бюро объявили чиновнику подозрение.

Следствие утверждает, что он не подал декларацию за 2015 год и внес недостоверные данные в декларации за 2016 и 2017 годы.

"Чиновник в декларациях за 2016 и 2017 годы не указал имущество, а именно: объекты недвижимости, в том числе земельный участок, автомобили, а также доходы и корпоративные права, на общую сумму почти 35 млн грн и 8 млн грн соответственно", - указано в официальном сообщении САП.

Брыль не явился на вызов детективов НАБУ и не состоит по месту жительства, поэтому сообщение о подозрении ему направили по почте.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "У кого-то воля будет ограниченной" - Зеленский обещает победу над топ-коррупцией

"Бывшего чиновника о вызове детективы сообщили заранее, он лично подтвердил намерение явиться в НАБУ 9 июля в 14:00. Но этого не произошло.

С тех пор экс-голова на звонки детективов не отвечает. По месту жительства лицо, представившийся охранником, сообщила детективам, что обвиняемого нет, получать документы отказалась. В течение пребывания детективов рядом с местом проживания экс-чиновника из нескольких автомобилей за ними наблюдали неустановленные лица", - рассказывали в НАБУ.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Назван топ-чиновник, которому угрожает криминал». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
10
июля

Поляки применили новую тактику битвы

Украинского инженера осудили на 8 лет

Закончилась крупнейшая битва освободительной войны

Самое читаемое
Американцы построили штаб для украинского флота
Американцы построили штаб для украинского флота
11
 Просмотров: 40821
Как менялась мода на &quot;идеальное женское тело&quot; за последние 100 лет
Как менялась мода на "идеальное женское тело" за последние 100 лет
17
 Просмотров: 27217
&quot;Плохо слышишь меня?&quot; - Зеленский выгнал секретаря райсовета из заседания
"Плохо слышишь меня?" - Зеленский выгнал секретаря райсовета из заседания
 2 Просмотров: 18793
Тесноватый топ: у Каменских на сцене показалась грудь
Тесноватый топ: у Каменских на сцене показалась грудь
 1 Просмотров: 12160
Экстрасенсы дают неутешительные прогнозы: женщина исчезла при загадочных обстоятельствах
Экстрасенсы дают неутешительные прогнозы: женщина исчезла при загадочных обстоятельствах Просмотров: 9189
Политика
Чернобыльские водолазы получили звания Героев Украины
Чернобыльские водолазы получили звания Героев Украины Просмотров: 45
"Ни депутаты, ни министры ни дня не работали на государство. Надо поменять всех" - Ростислав Мельник
"Ни депутаты, ни министры ни дня не работали на государство. Надо поменять всех" - Ростислав Мельник Просмотров: 207
Дубль 2. Владелец NewsOne заявил, что телемост с Россией будет
Дубль 2. Владелец NewsOne заявил, что телемост с Россией будет 1 Просмотров: 621
Труба нарушает антикоррупционное законодательство - уволенный сотрудник ГБР
Труба нарушает антикоррупционное законодательство - уволенный сотрудник ГБР Просмотров: 90
Сколько Баканов заработал за июнь
Сколько Баканов заработал за июнь Просмотров: 225
Больше всего комментируют
13
Зеленский оставил украинцев без парада на День Независимости
11
Тарифы на газ 2016-го признали незаконными: какими будут последствия
7
Первый приход Православной церкви в Украине вернулся в РПЦ
6
За предвыборную агитацию заплатят украинцы
6
Зеленский озвучил свою позицию относительно русского языка в Донецке
Голосов: 5950
Голосование Для чего Зеленский вернул гражданство Саакашвили?
  • восстановил законность. Силой лишить гражданства в Украине нельзя
  • будет иметь бонусы с того, как Саакашвили будет мстить Порошенко
  • это стоило сделать в первую неделю работы
  • следующим должен быть указ о предоставлении гражданства воинам-иностранцам, которые защищают Украину на востоке
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua