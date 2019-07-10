Назван топ-чиновник, которому угрожает криминал

Константин Брыль не указал корпоративных прав на более чем 40 млн грн.

В непредставлении декларации и декларировании недостоверной информации подозревают бывшего главу Запорожской облгосадминистрации Константина Брыля.

Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает "Українська правда"

9 июля прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры согласовали, а детективы Национального антикоррупционного бюро объявили чиновнику подозрение.

Следствие утверждает, что он не подал декларацию за 2015 год и внес недостоверные данные в декларации за 2016 и 2017 годы.

"Чиновник в декларациях за 2016 и 2017 годы не указал имущество, а именно: объекты недвижимости, в том числе земельный участок, автомобили, а также доходы и корпоративные права, на общую сумму почти 35 млн грн и 8 млн грн соответственно", - указано в официальном сообщении САП.

Брыль не явился на вызов детективов НАБУ и не состоит по месту жительства, поэтому сообщение о подозрении ему направили по почте.

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"Бывшего чиновника о вызове детективы сообщили заранее, он лично подтвердил намерение явиться в НАБУ 9 июля в 14:00. Но этого не произошло. С тех пор экс-голова на звонки детективов не отвечает. По месту жительства лицо, представившийся охранником, сообщила детективам, что обвиняемого нет, получать документы отказалась. В течение пребывания детективов рядом с местом проживания экс-чиновника из нескольких автомобилей за ними наблюдали неустановленные лица", - рассказывали в НАБУ.