Экс-губернатору объявили подозрение - он сбежал из Украины

Бывший руководитель области указал не достоверны данные в декларации. Фото: img.vikna.if.ua

Бившему руководителю одной из ОГА сообщили о подозрении в недостоверных данных декларации.

НАБУ после согласования с САП почтой прислали подозрение бывшему руководителю области, потому что он исчез после того как узнал об этом, сообщили в пресс службе бюро.

Следствие установило, что бивший чиновник в электронних декларациях за 2016 и 2017 годы не задекларировал доходы на сумму около 35 млн грн и 8 млн грн, а декларацию 2015 года вообще не подал.

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Среди незадекларированного в 2016-2017 годах имущества, как указано - недвижимость, авто, доходы, корпоративные права.

"Бывшему чиновнику о вызове в Национального бюро детективы сообщили заранее, он лично подтвердил намерение явиться в НАБУ 9 июля в 14:00. Но этого не произошло. С тех пор ексголова на звонки детективов не отвечает. По месту жительства лицо, представившееся охранником, сообщило детективам , что обвиняемого нет, получать документы это лицо отказалось. В течение пребывания детективов рядом с местом проживания ексчиновника из нескольких автомобилей за ними наблюдали неустановленные лица ", - рассказали в НАБУ.

В ближайшее время Специализированная антикоррупционная прокуратура должна объявить подозрения одному из министров, а также нескольким главам облгосадминистраций.