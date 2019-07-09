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вторник, 09 июля 2019 02:48

Детективы САП готовят подозрения чиновникам

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Детективы САП готовят подозрения чиновникам
Холодницкий: САП готовит подозрения министру и главам ОГА.

В ближайшее время Специализированная антикоррупционная прокуратура должна объявить подозрения одному из министров, а также нескольким главам облгосадминистраций.

"Мы согласовали сообщение о подозрении одному из министров. И сейчас задача детективов – надлежащим образом вручить это подозрение. Также идет процесс согласования, обсуждается процесс сообщения подозрений некоторым губернаторам (главам ОГА. - ред.), действующим пока что, судьям. Работа идет, и детективы свою работу делают, прокуроры надзирают.

Там, где есть консенсус, где есть достаточная доказательная база, общество будет видеть результаты публично. Мы их не будем скрывать", - заявил руководитель САП Назар Холодницкий в эфире "Прямого".

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На днях СБУ сообщила о разоблачении организованной вице-премьер-министром схемы по хищению денег. А потом удалила новость.

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