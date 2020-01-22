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среда, 22 января 2020 23:17

Назвали зарплату Зеленского

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  Стало известно, какую зарплату получает президент Владимир Зеленский. Фото: Slovoidilo
Стало известно, какую зарплату получает президент Владимир Зеленский. Фото: Slovoidilo

Президент Украины Владимир Зеленский получает за месяц 28 тыс. грн зарплаты.

Всего в период с 20 мая по 31 декабря на посту главы государства Зеленский получил 208 700 гривен, надбавок и премий ему не установили. Со своих доходов президент уплатил налоги на сумму 40 700 гривен. Об этом сообщают "Украинские новости".

Руководитель Офиса президента Андрей Богдан за 2019 получил 218 7000 гривен. В декабре, кроме должностного оклада в размере 13 7000 гривен, получил надбавку за выслугу лет в размере 3700 гривен, надбавка за работу в условиях режимных ограничений - 2700 гривен и надбавка за интенсивность труда - 13 700 гривен и другие выплаты на общую сумму 50 408 грн.

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Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков считает, что в нынешних социально-экономических условиях не надо еще увеличивать зарплату нардепам и чиновникам.

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