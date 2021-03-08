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понедельник, 08 марта 2021 23:59

Назвали возможные сроки проведения следующей пресс-конференции Зеленьках

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Назвали возможные сроки проведения следующей пресс-конференции Зеленьках
Зеленский даст еще одну пресс-конференцию. Фото: РБК

Президент Украины Владимир Зеленский может провести пресс-конференцию в мае.

Она может быть приурочена ко второй годовщине его вступления в должность, заявила пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель в интервью Алесе Бацман.

Мендель не смогла назвать даже ориентировочные даты, подчеркнув частое общение президента с журналистами и отсутствие необходимости постоянно проводить пресс-конференции.

"Времени точного нет, даты точной нет. Президент открыт, он готов отвечать на все вопросы и дальше. Я думаю, что ко второй годовщине, это 20 мая, но не могу сейчас точно об этом заявить", - сказала Мендель.

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Последняя большая пресс-конференция Владимира Зеленского состоялась на первую годовщину его инаугурации, 20 мая 2020 года. До этого, в октябре 2019 года, президент провел 14-часовой пресс-марафон.

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