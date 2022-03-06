Назвали воина-автора крылатой фразы "Русский военный корабль, иди нах*й"

Автором крылатого выражения "Русский военный корабель, иди нах*й!" является украинский воин Роман.
Об этом сообщил бывший начальник управления по делам семьи, молодежи и спорта Черкасской ОГА Максим Зеленский, являющийся земляком украинского героя.
Роман родился в Золотоноше Черкасской области. В настоящее время защитник острова Змеиный находится в плену российских оккупантов.
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"Сейчас герой в плену. Каждое украинское сердце за тебя", – написал Максим Зеленский.
Остров Змеиный в Черном море захватили российские оккупанты.
Обнародовали аудиозапись переговоров украинских пограничников и российских захватчиков.
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