Назвали воина-автора крылатой фразы "Русский военный корабль, иди нах*й"

Каждое украинское сердце за тебя.

Автором крылатого выражения "Русский военный корабель, иди нах*й!" является украинский воин Роман.

Об этом сообщил бывший начальник управления по делам семьи, молодежи и спорта Черкасской ОГА Максим Зеленский, являющийся земляком украинского героя.

Роман родился в Золотоноше Черкасской области. В настоящее время защитник острова Змеиный находится в плену российских оккупантов.

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"Сейчас герой в плену. Каждое украинское сердце за тебя", – написал Максим Зеленский.

Остров Змеиный в Черном море захватили российские оккупанты. Обнародовали аудиозапись переговоров украинских пограничников и российских захватчиков.