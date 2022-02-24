"Русский корабль, иди нах!" - российские захватчики атаковали остров Змеиный

Геращенко опубликовал запись атаки на остров Змеиный. Фото: Укринформ

Оприлюднили аудіозапис переговорів російських загарбників і українських прикордонників на острові Зміїному.

"Я - рускій ваєнний карабль! Предлагаю сложить оружие, сдаться! В протівном случає по вам будєт нанєсьон бомбовий удар!", - говориться в аудіозапису. Його опублікував в телеграм-каналі радник голови МВС Антон Геращенко.

"Рускій карабль, іді на**й!", - відповіли йому наші прикордонники.

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Далі розпочався ракетно-артилерійський удар. 13 українських прикордонників загинули, за даними Геращенка.

Державна прикордонна служба повідомляє, що після обстрілу Зміїного з корабельних озброєнь та бойової авіації російських військ була зруйнована інфраструктура на острові.

"Зв'язок з прикордонниками, які знаходяться на остові з воїнами ЗСУ, втрачено. За наявною інформацією острів Зміїний захоплений", – йдеться у повідомленні.

Острів Зміїний у Чорному морі на Одещині захопили російські окупанти, повідомила Державна прикордонна служба України.