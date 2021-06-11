Назвали вероятность военного наступления со стороны РФ

Николай Капитоненко пояснил возможность наступления РФ на Украине. Фото: Тарас Подолян

Вероятность военного наступления со стороны России на Украину минимальна. Об этом говорит в интервью журналу "Краина" политолог Николай Капитоненко.

"Цель Кремля в 2014-м достигнута. Новое обострение и фаза настоящей войны слишком дорого стоить и непонятно, что принесет. Оккупация других украинских территорий - огромные затраты", - сказал он. .

Нехватка воды в Крыму, - преувеличенная проблема, считает.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Шансов мало, - эксперт оценил возможность Украины вступления в НАТО

"Крым для РФ - территория для размещения войск. Люди будут выезжать оттуда через гуманитарные проблемы. Своих военных они обеспечат всем. А нехватка воды для населения и упадок сельского хозяйства - не проблема для Москвы", - отметил Капитоненко.

ЧИТАЙТЕ ПОЛНОЕ ИНТЕРВЬЮ В СВЕЖЕМ НОМЕРЕ ЖУРНАЛА

Мы стали более проблемным и менее эффективным государством, чем в 2008 году, по вступлению в НАТО, считает политолог Николай Капитоненко.