Назвали троих кандидатов на должности министров

В заседании должен принять участие президент Владимир Зеленский. Фото: "УНИАН"

Нардепы от "Слуги народа" проведут на заседании фракции собеседования с кандидатами на должности министров по делам ветеранов, энергетики и образования.

Об этом сегодня сообщила заместитель председателя фракции Галина Янченко, передает "Укринформ".

"Будем знакомиться с кандидатами на должности троих министров. Это министр ветеранов. Господина Бессараба на этом посту заменит женщина. Далее рассматривается кандидатура на должность министра энергетики - предлагается Юрий Витренко. И 3-й кадровый вопрос - это Министерство образования. На эту должность предлагают исполняющего обязанности Сергея Шкарлета", - отметила Янченко.

В заседании должен принять участие президент Владимир Зеленский.

Алексей Гончаренко написал в Telegram, что женщина, претендующая на пост министра по делам ветеранов это Юлия Лапутина.

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В кадровой политике президента Владимира Зеленского новая тенденция - "связи" вместо "новых лиц". Об этом со ссылкой на собеседника в Офисе президента сообщала "Украинская правда".