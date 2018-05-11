Назвали сумму, которую украинцы заплатили за полет Порошенко к Меркель

В 2018 году расходы на авиаперевозки президента выросли почти вдвое. Фото: oligarh.media

Авиаперелет украинской делегации во главе с президентом Петром Порошенко в Германию 9-10 мая стоил 945 779 грн.

Об этом передают "Украинские новости", ссылаясь на данные Единого портала использования публичных средств.

Средства за авиаперевозки по маршруту "Киев - Мюнхен, Дюссельдорф - Киев" государственному авиационному предприятию "Украина" перечислили 3 мая.

В немецком Ахене Порошенко провел переговоры с канцлером Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном. Также принял участие в ежегодной церемонии вручения премии им. Карла Великого, которую присудили Макрону "в знак признания его видения новой Европы и воспроизведения европейского проекта".

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В 2017 году на услуги по авиационным перевозкам официальных делегаций во главе с президентом Петром Порошенко выделили 35,4 млн грн. В 2018 году расходы на авиаперелеты выросли почти вдвое - до 64,8 млн грн.