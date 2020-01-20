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понедельник, 20 января 2020 14:26

Назвали союзников "Слуги народа" в парламенте

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Назвали союзников &quot;Слуги народа&quot; в парламенте
Союзниками "Слуги" назвали "Голос" и группу "Доверие". На фото глава фракции "Голос" Сергей Рахманин, Facebook-страница "Голоса"

Чаще всего принятые законопроекты своими голосами поддерживает монобольшинство "Слуги народа", а также депутаты фракции "Голос" и депутатской группы "Доверие".

Об этом по результатам анализа 2-й сессии Верховной Рады сообщил Денис Рыбачок, аналитик организации "Комитет избирателей Украины".

Для каждого третьего принятого законопроекта понадобились голоса других фракций, союзников. Например, закон о концессии поддержали 207 депутатов "Слуги народа", о выполнении воинского долга - 212. А для принятия необходимо 226 голосов.

Рыбачок уточнил, что под "союзниками" не подразумевает наличие политических договоренностей. Фракции могут голосовать за законопроекты по программным или идеологическим соображениям.

"Чаще всего ситуативными союзниками "Слуги народа" в парламенте выступает фракция "Голос" (67% нардепов нажимали кнопку "за". - Gazeta.ua) и группа "Доверие" (63% депутатов голосовали "за". - Gazeta.ua . Они могут обеспечить голоса, необходимые для принятия решений".

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Среди депутатов "Европейской солидарности" в среднем за принятые законы голосовали 49%, в группе "За будущее" - 48%, в "Батькивщине" - 39% ("несмотря на то, что риторика этой силы была положительно настроена к правящей партии", говорит Рыбачок).

Меньше всего поддерживают принятые законы депутаты "Оппозиционной платформы - За жизнь", в среднем "за" голосует 21% депутатов.

На 2-й сессии Верховной Рады депутаты приняли 133 закона, кодекс и 125 законопроектов в первом чтении. Она длилась с 3 сентября 2019-го до 17 января 2020-го.

Больше всего законопроектов подали нардепы - 998. Из них приняли 89, что составляет 9% поданных.

Кабинет министров подал 101 законопроект, из них приняли - 22, то есть 21%.

Президент подал 51 законопроект, принятых - 22. То есть 43%, что является самым высоким показателем.

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