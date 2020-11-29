Назвали победителя выборов мэра в Черновцах

Во втором туре выборов мэра Черновцов избран Роман Кличук. За него проголосовало около 60% избирателей.

Об этом сообщают экзит-полы от "Института социологии Маковецкого" и "PGR consulting group".

Согласно опросу "Института социологии Маковецкого", по Кличук от "Единой альтернативы" проголосовали 59,1% избирателей, пришедших на участки, а Виталия Михайлишина от "Команды Михайлишина - 40,9%. Опрошено 4900 избирателей на 41 избирательном участке.

Опрос "PGR consulting group" показал, что за Кличук отдали голоса 61,1% избирателей, а за Михайлишина - 38,5. Еще 0,4% испортили бюллетень. Опрошено 2095 избирателей на 50 участках. Погрешность - 2,8%.

29 ноября В Черновцах прошел второй тур выборов. За пост мэра борются Роман Климчук и Виталий Михайлишин. В первом туре победил Климчук, набрав 27,29% голосов, тогда как за Михайлишина проголосовали 21,33% избирателей.