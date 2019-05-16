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четверг, 16 мая 2019 16:30

Назвали первый жесткий тест для Зеленского после инаугурации

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Назвали первый жесткий тест для Зеленского после инаугурации
Зеленский может распустить парламент через скандальный суд. Фото: Андрей Гудзенко, LIGA.net

Новоизбранный президент Владимир Зеленский сразу себя дискредитирует, если воспользуется окружным админсудудом города Киева для проведения досрочных выборов. Об этом в Facebook написал юрист Михаил Жернаков.

"Инаугурация нового президента состоится 20 мая. А значит, время для роспуска парламента будет.

А теперь самое интересное: каким именно юридическим основанием для досрочного прекращения полномочий парламента воспользуется президент Зеленский?

Наиболее вероятный сценарий, что сейчас обсуждается - это решение Окружного админсуда Киева, который должен признать, что коалиции нет, причем уже давно.

И если действительно будет так, то это очень печально, по двум причинам.

Первая - очень не хотелось бы, чтобы новый президент в одном из самых первых и важнейших своих решений опирался на решение абсолютно дискредитированного суда, известного своей способностью говорить на черное белое. Легитимность такого решения под большим вопросом.

То же касается и нового парламента. Не хочется, чтобы жизнь нового созыва высшего представительного органа в Украине начиналась с решения судей, которые запрещали Майдан и обязали беркут его разогнать.

Вторая причина - это гарантии личной неприкосновенности, которые судьи в обмен на свое решение будут виторговывать (а возможно, уже выторговали) у членов команды президента. Они прекрасно знают цену вопроса досрочных выборов. И гарантии оставление на должности - это самое малое, что они могли за это решение "попросить".

Из таких "небольших" компромиссов начинается большая беда

Это может выглядеть как небольшой компромисс. Но из таких "небольших" компромиссов начинается большая беда.

Судьи ОАСК - это олицетворение всех болезней и пороков судебной системы Украины. И именно с них команда новоизбранного президента должна начинать ее лечение. Если же будет выбран сценарий роспуска парламента через этот суд и оставление его судей на должностях, это будет означать, что здоровье судебной системы для команды Зе - далеко не приоритет. А компромиссы со злом - практика, которой они готовы идти для достижения своих политических целей.

Это будет один из первых настоящих тестов для новой команды, где нужно будет не говорить или писать, а действовать. И во многом это будет призма, через которую на его политическую силу и ее истинные ценности будут смотреть избиратели. Надеюсь, в команде избранного президента это осознают", - пишет эксперт.

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Верховная Рада проголосовала за день инаугурации новоизбранного президента Владимира Зеленского на 20 мая. Торжественное заседание начнется в воскресенье в 10:00.

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16
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