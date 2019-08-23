Назвали первого кандидата на должность вице-спикера

Официально представители партии кандидатуру не называют и говорят, что возможна замена. ФОТО: УНИАН

Партия "Европейская солидарность" предварительно предлагает на должность вице-спикера бывшего командующего десантно-штурмовой войск, генерал-лейтенанта Михаила Забродского.

Об этом сообщило агентство УНИАН со ссылкой на свои источники в партии.

Официально представители партии кандидатуру не называют и говорят, что возможна замена.

Будущий депутат от "Слуги народа" Дмитрий Разумков отметил, что несмотря на отказ от должности вице-спикера со стороны "Голоса" и "Батькивщины", кандидаты от ЕС, а также "две кандидатуры называют народные депутаты, избранные в мажоритарных округах".

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В Верховной Раде 9-го созыва будут работать 424 нардепа. Их украинцы избирали на внеочередных выборах 21 июля. В парламент прошли "Слуга народа" - 254, "Оппозиционная платформа - За жизнь" - 43, "Батькивщина" - 26, "Европейская солидарность" - 25, "Голос" - 20, остальные партии - 10, самовыдвиженцы - 46.