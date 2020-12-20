Назвали нардепов, у которых по 30 помощников

Верховная Рада приняла несколько изменений, касающихся работы помощников. Фото: Андрей Нестеренко, rada.gov.ua

У 423 народных депутатов в среднем 3 тыс. 910 помощников. Об этом сообщает портал "Слово і діло"

Помощники могут работать по трудовому договору, совместительству или на общественных началах.

Больше всего помощников себе наняли Виктор Черный с ОПЗЖ и Сергей Шахов из группы "Доверие" - по 30. У Черного 4 помощников работают по трудовому договору, остальные - на общественных началах. У Шахова по трудовому договору - 2 консультантов.

По 28 помощников у Юрия Павленко (ОПЗЖ), Анатолия Драбовского и Юлии Овчинниковой ("Слуга народа"). У Вадима Ивченко из "Батькивщины" - 27 помощников, по 26 у Сергея Мандзия ("Слуга народа") и Виктора Медведчука (ОПЗЖ). На "слугу народа" Андрея Клочко работает 25.

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У Николая Галушки ("Слуга народа"), Александра Фельдмана (ОПЗЖ), Николая Волынца, Сергея Соболева ("Батькивщина"), Михаила Бондаря ("Европейская солидарность") и Александра Гереги ( "За будущее") по 24 консультанта.

Вообще без помощников работают только 3 депутата: Николай Сольский с "Слуги народа", Петр Порошенко и Мустафа Джемилев ("Европейская солидарность").

Верховная Рада приняла несколько изменений, касающихся работы помощников депутатов, напоминает портал.

Больше нельзя брать на такую работу родственников и близких (муж, жена, дети, родители и еще около 30 категорий). Помощником на общественных началах может работать человек без высшего образования. Для тех, кто нанимается по трудовому договору, требование об образовании сохранено.

В Верховной Раде 9-го созыва работают 423 народных депутата. 246 - представители фракции "Слуги народа", 44 - ОПЗЖ, 27 - "Европейской солидарности", 24 - "Батькивщины", 20 - "Голоса", 24 - группы "Партия "За майбутнє", 20 - "Доверия". Работу начали 29 августа 2019-го.