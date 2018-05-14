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Назвали количество запрещенных судом украинских партий

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Назвали количество запрещенных судом украинских партий
В 2015 году суд запретил деятельность Компартии рабочих и крестьян и обновленной коммунистической партии Украины. Фото: KP.UA

С 1991 года Министерство юстиции на основании решений суда прекратило деятельность 28 политических партий.

Об этом сообщила заместитель министра юстиции по вопросам государственной регистрации Елена Сукманова, передает "Укринформ".

"Согласно законодательству Минюст осуществляет контроль за соблюдением политической партией требований Конституции и законов Украины, а также устава политической партии. В случае нарушений мы обращаемся в суд с представлением об аннулировании регистрационного свидетельства или о запрете политической партии. За период независимости министерство юстиции на основании решений суда аннулировало регистрационные свидетельства для 28 политических партий", - сказала Сукманова.

По ее словам, в Украине политические партии прекращают свою деятельность путем реорганизации, самороспуска, аннулирования регистрации или в случае запрета их деятельности.

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В 2014-м фактически прекратила свою деятельность Партия регионов. Однако она до сих пор числится в реестре Минюста. На внеочередных выборах 2014 года "регионалы" прошли в Верховную Раду от "Оппозиционного блока".

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