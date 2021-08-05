Назвали имя возможного главы Укрзализныци

В Укрзализныце поменяется руководитель. Фото: Укринформ

Совет национальной безопаcности и оборoны Украины пoручил Правительcтву временнo вoзложить обязанноcти предcедателя правления АО "Укрзализныця" на миниcтра инфраcтруктуры Александра Кубракова.

Обязанности главы Укрзализныци должны быть возложены на Кубракова на период до избрания председателя УЗ в порядке, предусмотренном уставом государственного акционерного общества. При этом в Мининфраструктуры не уточнили возможность совмещения должности министра с выполнением обязанностей главы правления, сообщили в пресс-службе Министерства инфраструктуры.

СНБО выдвинулo ряд требований национальному перевозчику.

СНБО требует от Укрзализныци привести грузовые перевозки к экономически обоснованным тарифам, обеспечить бесперебойное снабжение электроэнергии, ввести программы восстановления инфраструктуры, подвижного состава, организовать закупку новых вагонов, обеспечить увеличение транзита, ввести скоростное движение.

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Решение СНБО о введении временной администрации в Укрзализныце и увольнение всего состава правления и наблюдательного совета могло быть инициировано международными партнерами Украины, которые признали неэффективность реформы корпоративного управления на госпредприятиях.