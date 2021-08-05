Назвали имя возможного главы Укрзализныци

 
Ексклюзивы
1/5
Наш МИД вредит Крымской платформе своими заявлениями - эксперт
Наш МИД вредит Крымской платформе своими заявлениями - эксперт
Просмотров: 234
Назвали причины ежедневного подорожания автогаза
Назвали причины ежедневного подорожания автогаза
Просмотров: 684
Сидел и истекал кровью - впечатляющие подробности нападения пантеры на мужчину
Сидел и истекал кровью - впечатляющие подробности нападения пантеры на мужчину
Просмотров: 1080
Ни единого артефакта русской культуры. Опровергли выдающуюся роль Екатерины II в развитии юга Украины
Ни единого артефакта русской культуры. Опровергли выдающуюся роль Екатерины II в развитии юга Украины
Просмотров: 4473
Новое стало традиционным: какие иностранные блюда прижились в Украине за 30 лет независимости
Новое стало традиционным: какие иностранные блюда прижились в Украине за 30 лет независимости
Просмотров: 1719
Сахар и масло бьют ценовые рекорды: что подорожало в августе
Сахар и масло бьют ценовые рекорды: что подорожало в августе
Просмотров: 1152
"Мы поможем" - украинский дипломат прогнозирует распад России
"Мы поможем" - украинский дипломат прогнозирует распад России
Просмотров: 882
Успешную Украину увидят рожденные после 2010 года - астролог
Успешную Украину увидят рожденные после 2010 года - астролог
Просмотров: 450
Ни профессионализма, ни патриотизма, ни порядочности: Огрызко жестко описал власть Зеленского
Ни профессионализма, ни патриотизма, ни порядочности: Огрызко жестко описал власть Зеленского
Просмотров: 1458
"Нас раздели, как девочек и мальчиков" - Огрызко о ядерном разоружении
"Нас раздели, как девочек и мальчиков" - Огрызко о ядерном разоружении
2 Просмотров: 783
Фото
Все фото
4
4
5
5
21
Украинские военные испытали беспилотник Bayraktar
Украинские военные испытали беспилотник Bayraktar
Мендель вверх ногами пожаловалась на травлю и &quot;патриотических псевдопатриотов&quot;
Мендель вверх ногами пожаловалась на травлю и "патриотических псевдопатриотов"
Муж белорусской спринтерши Тимановской уехал в Украину
Муж белорусской спринтерши Тимановской уехал в Украину
Поехал на Донбасс впервые за четыре месяца – чем Зеленский запомнился на этой неделе
Поехал на Донбасс впервые за четыре месяца – чем Зеленский запомнился на этой неделе
Аваков в отпуске в Италии, Порошенко на велосипеде, Разумков на корабле в Одессе – как провели неделю политики
Аваков в отпуске в Италии, Порошенко на велосипеде, Разумков на корабле в Одессе – как провели неделю политики
Видео
Все видео
Беленюк станцевал гопак после золота на Олимпиаде
Беленюк станцевал гопак после золота на Олимпиаде
Украина должна была забрать Черноморский флот себе, но не сделала этого. Так началась трагедия – Владимир Огрызко
Украина должна была забрать Черноморский флот себе, но не сделала этого. Так началась трагедия – Владимир Огрызко
Мендель шлет в Кремль дифирамбы о Ермаке, Арахамия- "шантажист мира". Самые большие политические маразмы июля
Мендель шлет в Кремль дифирамбы о Ермаке, Арахамия- "шантажист мира". Самые большие политические маразмы июля
НАБУ пыталась остановить авто СБУ с Чаусом
НАБУ пыталась остановить авто СБУ с Чаусом
"Голос" заявил о 86% поддержки Рудык. Некоторые делегаты говорят о "фарсе"
"Голос" заявил о 86% поддержки Рудык. Некоторые делегаты говорят о "фарсе"
Интервью
1/5
126 млн на четверых. Экономист оценил премии на госдолжности
126 млн на четверых. Экономист оценил премии на госдолжности
1 Просмотров: 477
"Когда в оборот вводили гривню, в отношении нее были завышенные ожидания" - экономист рассказал о достижениях независимой Украины
"Когда в оборот вводили гривню, в отношении нее были завышенные ожидания" - экономист рассказал о достижениях независимой Украины
Просмотров: 261
Украина должна была забрать Черноморский флот себе, но не сделала этого. Так началась трагедия – Владимир Огрызко
Украина должна была забрать Черноморский флот себе, но не сделала этого. Так началась трагедия – Владимир Огрызко
1 Просмотров: 1701
За тяжелобольными не хотят ухаживать в больницах. Почему люди боятся смерти
За тяжелобольными не хотят ухаживать в больницах. Почему люди боятся смерти
Просмотров: 1512
"Полицейские сбились с ног. А он просто хотел погулять": почему дети убегают из дома и что делать
"Полицейские сбились с ног. А он просто хотел погулять": почему дети убегают из дома и что делать
Просмотров: 261
Колонка
Ирина Мамрига
Ирина Мамрига
30 июля 2021
Просмотров: 2098
Красномовна відповідь
На початку року сусідка 21-річна Олена влаштувалася секретаркою на завод із перероблювання олійних культур у райцентрі. Підприємство з іноземними ...
четверг, 05 августа 2021 01:35

Назвали имя возможного главы Укрзализныци

  Комментировать
Назвали имя возможного главы Укрзализныци
В Укрзализныце поменяется руководитель. Фото: Укринформ

Совет национальной безопаcности и оборoны Украины пoручил Правительcтву временнo вoзложить обязанноcти предcедателя правления АО "Укрзализныця" на миниcтра инфраcтруктуры Александра Кубракова.

Обязанности главы Укрзализныци должны быть возложены на Кубракова на период до избрания председателя УЗ в порядке, предусмотренном уставом государственного акционерного общества. При этом в Мининфраструктуры не уточнили возможность совмещения должности министра с выполнением обязанностей главы правления, сообщили в пресс-службе Министерства инфраструктуры.

СНБО выдвинулo ряд требований национальному перевозчику.

СНБО требует от Укрзализныци привести грузовые перевозки к экономически обоснованным тарифам, обеспечить бесперебойное снабжение электроэнергии, ввести программы восстановления инфраструктуры, подвижного состава, организовать закупку новых вагонов, обеспечить увеличение транзита, ввести скоростное движение.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: На восьмом году войны Укрзализныця выплатила "Сбербанку России" $131 млн - СМИ

Решение СНБО о введении временной администрации в Укрзализныце и увольнение всего состава правления и наблюдательного совета могло быть инициировано международными партнерами Украины, которые признали неэффективность реформы корпоративного управления на госпредприятиях.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Назвали имя возможного главы Укрзализныци». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Шевченко ушел из-за украинского языка – журналист
Шевченко ушел из-за украинского языка – журналист 1 Просмотров: 30171
Широкие пляжи, чистое море и дорогие арбузы: как отдыхают украинцы на диком пляже Затоки
Широкие пляжи, чистое море и дорогие арбузы: как отдыхают украинцы на диком пляже Затоки
21
 Просмотров: 22005
Каменских и экс-возлюбленная Позитива щеголяют фигурами на отдыхе в Хорватии
Каменских и экс-возлюбленная Позитива щеголяют фигурами на отдыхе в Хорватии
5
 Просмотров: 19045
Гороскоп на 3 августа: как не пропустить свой шанс на счастье
Гороскоп на 3 августа: как не пропустить свой шанс на счастье
 Просмотров: 7632
Кличко объявил о завершении спортивной карьеры: известно, когда может вернуться
Кличко объявил о завершении спортивной карьеры: известно, когда может вернуться
 Просмотров: 7596
Политика
В саммите "Крымской платформы" примет участие уже 31 страна
В саммите "Крымской платформы" примет участие уже 31 страна Просмотров: 9
Великобритания подарит Украине два противоминных корабля
Великобритания подарит Украине два противоминных корабля Просмотров: 18
Запорожский титано-магниевый комбинат, который приватизировал олигарх Фирташ, вернули в собственность государства
Запорожский титано-магниевый комбинат, который приватизировал олигарх Фирташ, вернули в собственность государства Просмотров: 144
Скандальному судью Чаусу избрали меру пресечения
Скандальному судью Чаусу избрали меру пресечения Просмотров: 135
Впервые за два года Порошенко поздравил "слугу"
Впервые за два года Порошенко поздравил "слугу" Просмотров: 684
Больше всего комментируют
28
"Зеленский готовит информационную бомбу" – политолог о деле Чауса
4
Мендель вверх ногами пожаловалась на травлю и "патриотических псевдопатриотов"
4
В ОП не рискнули связать смерть Шишова с Лукашенко
4
Резкого роста тарифов на электроэнергию не будет - пресс-секретарь Зеленского
1
Суд РФ "закрыл" украинца за якобы контрабанду запчастей к оружию
Голосов: 7946
Голосование Почему нельзя распускать Верховною Раду?
  • Это противоречит Конституции
  • Пусть снимут неприкосновенность, примут законы об импичменте, об уголовной ответственности за незаконное обогащение и новый Избирательный кодекс и могут идти
  • В нынешних условиях на досрочных выборах в ВР не пройдут новые партии
  • Мне не интересна их работа. Их обещания на хлеб не намажешь
  • Я не против роспуска. Власть в стране нужно перезагрузить полностью
  • Я против любых инициатив президента
Просмотреть