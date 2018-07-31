Назвали хитрые мотивы кандидатов в президенты

Роман Насиров или Инна Богословская существенных процентов не наберут, говорит социолог Ирина Бекешкина.

Такие кандидаты в президенты, как Роман Насиров, Инна Богословская или Роман Бессмертный хотят вернуться в большую политику - на президентских выборах немного раскрутятся, а потом кто-то их подберет в партийный список.

Об этом сказала социолог Ирина Бекешкина.

Также на кандидатов определенные политические силы могут делать ставку, как на рупор.

"Насиров - человек из системы и многое знает. Поэтому может озвучивать определенный компромат - как против новой, так и против старой власти. Зависит от того, с кем договорится. Богословская будет играть против Юлии Тимошенко. Но украинцы настолько уже привыкли к компромату и имеют подозрения о темных делах политиков, что перестали на это обращать внимание. Поэтому компромат на этих выборах действовать фактически не будет", - цитирует Бекешкину телеканал новостей "24".

Существенных процентов на выборах президента эти политики не возьмут, прогнозирует эксперт.

Что касается Надежды Савченко, которая тоже заявила о намерении баллотироваться, то в список ее никто не возьмет.

Савченко, возможно, хочет проскочить в связи с расследованием в отношении нее. Но на президентских выборах ей ничего не светит, а до парламентских уже может быть судебный приговор, и она не сможет баллотироваться, отметила Бекешкина.

Социолог отмечает: избиратель будет ориентироваться на личностные симпатии и антипатии. Предстоящие выборы президента будут аукционом обещаний. Чьим обещаниям поверят, за того и проголосуют. Кроме Петра Порошенко. За него будут голосовать в зависимости от того, какие будут дела в обществе - улучшаться или ухудшаться.

Список желающих стать президентом будет большим, поскольку многие готовится еще и к парламентским выборам. К примеру, мажоритарники, для которых президентская гонка - хороший шанс раскрутиться.

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Следующие выборы президента должны состояться в марте 2019-го, парламента - в октябре того же года.