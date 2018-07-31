Назвали хитрые мотивы кандидатов в президенты

 
Ексклюзивы
1/5
Как в Авдеевке праздновали четвертую годовщину освобождения города от оккупантов
Как в Авдеевке праздновали четвертую годовщину освобождения города от оккупантов
Просмотров: 1593
"Махно играл и гонял гусей" - чем удивляет единственный в Украине музей гармоники
"Махно играл и гонял гусей" - чем удивляет единственный в Украине музей гармоники
Просмотров: 207
Муждабаев рассказал, как Россия покупала Кубок мира по футболу
Муждабаев рассказал, как Россия покупала Кубок мира по футболу
1 Просмотров: 4968
Под "Марусю" и с сине-желтыми флагами - как прошел крестный ход за единую поместную церковь
Под "Марусю" и с сине-желтыми флагами - как прошел крестный ход за единую поместную церковь
6 Просмотров: 5571
"Похоже на голодного медведя" - Муждабаев о российском обществе
"Похоже на голодного медведя" - Муждабаев о российском обществе
3 Просмотров: 1485
"Пришлось держаться за стены" - возле Киева под воду ушло домохозяйство
"Пришлось держаться за стены" - возле Киева под воду ушло домохозяйство
Просмотров: 6192
"Московский батюшка крестил, московский и похоронит" - как прошел крестный ход верующих УПЦ МП
"Московский батюшка крестил, московский и похоронит" - как прошел крестный ход верующих УПЦ МП
3 Просмотров: 10287
"Потеряла мужа, брата и двух друзей. А все, что получила от государства, - 15 тысяч" - почтили память погибших в Скнилове
"Потеряла мужа, брата и двух друзей. А все, что получила от государства, - 15 тысяч" - почтили память погибших в Скнилове
Просмотров: 4842
Порошенко стал главным архитектором конфликта НАБУ и САП
Порошенко стал главным архитектором конфликта НАБУ и САП
2 Просмотров: 945
Волны были, как на море: Чернигов восстанавливается после потопа
Волны были, как на море: Чернигов восстанавливается после потопа
Просмотров: 1566
Фото
Все фото
5
9
3
4
3
Жена нардепа продемонстрировала на Ибице подтянутую фигуру
Жена нардепа продемонстрировала на Ибице подтянутую фигуру
Бородатый Добкин, Литвин и певец Гришко: кто ходил с церковью Московского патриархата по Киеву
Бородатый Добкин, Литвин и певец Гришко: кто ходил с церковью Московского патриархата по Киеву
Комиссия прокуроров приняла решение по Холодницкому
Комиссия прокуроров приняла решение по Холодницкому
Ляшко в трусах бегал под дождем
Ляшко в трусах бегал под дождем
Еще одна нардеп пошла под венец
Еще одна нардеп пошла под венец
Видео
Все видео
Луценко показал, куда идут конфискованные у Януковича деньги
Луценко показал, куда идут конфискованные у Януковича деньги
Нардеп Шуфрич не решился назвать РФ агрессором
Нардеп Шуфрич не решился назвать РФ агрессором
Портреты Кирилла и Николая "великого царя": показали видео с крестного хода
Портреты Кирилла и Николая "великого царя": показали видео с крестного хода
"Украина - Вперед": как начался и закончился политический путь Андрея Шевченко
"Украина - Вперед": как начался и закончился политический путь Андрея Шевченко
"Украина - это тоже самое, что Россия": российский патриарх о войне на Донбассе
"Украина - это тоже самое, что Россия": российский патриарх о войне на Донбассе
Интервью
1/5
"С точностью до миллиардной доли секунды" - как работают современные технологии в атомной энергетике
"С точностью до миллиардной доли секунды" - как работают современные технологии в атомной энергетике
3 Просмотров: 1413
"Заповит" Шевченко исказили
"Заповит" Шевченко исказили
Просмотров: 2925
"Никакие подачки не заменят родных" - чиновник о Скниловской трагедии
"Никакие подачки не заменят родных" - чиновник о Скниловской трагедии
Просмотров: 630
780 млн грн ежемесячно из Украины идет на оккупированные территории - Жебривский
780 млн грн ежемесячно из Украины идет на оккупированные территории - Жебривский
2 Просмотров: 4914
"В Европе чувствую себя неуютно - по автобанам нельзя ездить на велосипеде" - путешественник
"В Европе чувствую себя неуютно - по автобанам нельзя ездить на велосипеде" - путешественник
Просмотров: 1089
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
30 июля 2018
Просмотров: 468
Зроблено в Україні
— Батьку, якби французам захотілося знімати продовження фільму "Невезучі", то замість П'єра Рішара на головну роль варто запросити тебе, ...
вторник, 31 июля 2018 11:29

Назвали хитрые мотивы кандидатов в президенты

1 Комментировать
Назвали хитрые мотивы кандидатов в президенты
Роман Насиров или Инна Богословская существенных процентов не наберут, говорит социолог Ирина Бекешкина.

Такие кандидаты в президенты, как Роман Насиров, Инна Богословская или Роман Бессмертный хотят вернуться в большую политику - на президентских выборах немного раскрутятся, а потом кто-то их подберет в партийный список.

Об этом сказала социолог Ирина Бекешкина.

Также на кандидатов определенные политические силы могут делать ставку, как на рупор.

"Насиров - человек из системы и многое знает. Поэтому может озвучивать определенный компромат - как против новой, так и против старой власти. Зависит от того, с кем договорится. Богословская будет играть против Юлии Тимошенко. Но украинцы настолько уже привыкли к компромату и имеют подозрения о темных делах политиков, что перестали на это обращать внимание. Поэтому компромат на этих выборах действовать фактически не будет", - цитирует Бекешкину телеканал новостей "24".

Существенных процентов на выборах президента эти политики не возьмут, прогнозирует эксперт.

Что касается Надежды Савченко, которая тоже заявила о намерении баллотироваться, то в список ее никто не возьмет.

Савченко, возможно, хочет проскочить в связи с расследованием в отношении нее. Но на президентских выборах ей ничего не светит, а до парламентских уже может быть судебный приговор, и она не сможет баллотироваться, отметила Бекешкина.

Социолог отмечает: избиратель будет ориентироваться на личностные симпатии и антипатии. Предстоящие выборы президента будут аукционом обещаний. Чьим обещаниям поверят, за того и проголосуют. Кроме Петра Порошенко. За него будут голосовать в зависимости от того, какие будут дела в обществе - улучшаться или ухудшаться.

Список желающих стать президентом будет большим, поскольку многие готовится еще и к парламентским выборам. К примеру, мажоритарники, для которых президентская гонка - хороший шанс раскрутиться.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Соратник Порошенко: победы в первом туре не будет

Следующие выборы президента должны состояться в марте 2019-го, парламента - в октябре того же года.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
1 Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Назвали хитрые мотивы кандидатов в президенты». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

1

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
31
июля

Рада дала старт закону Колесниченко-Кивалова

Самое читаемое
Длинноногая Алессандра Амбросио засветила фигуру в откровенном бикини
Длинноногая Алессандра Амбросио засветила фигуру в откровенном бикини
8
 Просмотров: 50387
Брэда Питта уличили в копировании стиля его подружек
Брэда Питта уличили в копировании стиля его подружек
15
 Просмотров: 38191
Нардеп Шуфрич не решился назвать РФ агрессором
Нардеп Шуфрич не решился назвать РФ агрессором
 17 Просмотров: 25511
В РФ предложили запретить украинцам ездить в Крым
В РФ предложили запретить украинцам ездить в Крым 11 Просмотров: 23049
Пышногрудая Ким Кардашьян без белья вышла на публику
Пышногрудая Ким Кардашьян без белья вышла на публику
7
 Просмотров: 22440
Больше всего комментируют
17
Нардеп Шуфрич не решился назвать РФ агрессором
11
Новинского внесли в базу Миротворца
11
В РФ предложили запретить украинцам ездить в Крым
6
Передает устные шифровки из Центра - рассказали об охраннике Новинского из ФСБ
4
В МИД осудили поездку Медведева в Крым
Голосов: 18467
Голосование Почему я не буду голосовать за Петра Порошенко на президентских выборах в 2019 году?
  • Он не оправдал моих ожиданий
  • Я за него и на предыдущих выборах не голосовал
  • Есть более достойные кандидаты
  • У него есть возможность убедить меня в обратном
  • Украине нужен президент нового качества
  • Буду голосовать за Порошенко
  • Еще не определился с кандидатом
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua