Назвали главную цель первого зарубежного визита Зеленского

Зеленский хочет предоставить четкий и недвусмысленный сигнал зарубежным партнерам. Фото: Proms

Главная цель первого зарубежного визита президента Владимира Зеленского - предоставить четкий и недвусмысленный сигнал партнерам о неизменности курса Украины на европейскую и евроатлантическую интеграцию.

"На встречах с руководством ЕС и НАТО президент планирует отметить, что новое руководство государства взяло курс на глубинные преобразования и коренные реформы, в частности - бескомпромиссную борьбу с коррупцией", - об этом сообщила пресс-секретарь президента Юлия Мендель в Facebook.

Зеленский ожидает от зарубежных партнеров подтверждения дальнейшей поддержки Украины в борьбе с российской агрессией, а также финансовой, организационной и экспертной помощи процессу реформ в Украине.

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Пресс-секретарь отметила, что Зеленский планирует встречи с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, президентом Еврокомиссии Жаном-Клодом Юнкером, председателем Европейского Совета Дональдом Туском, Европейским комиссаром по вопросам евро и социального диалога Валдисом Домбровскисом и президентом Польши Анджеем Дудой.

Лидер США Дональд Трамп пригласил Владимира Зеленского в Вашингтон. В Администрации президента Украины выразили благодарность за приглашение.