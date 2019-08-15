Назвали единственную преграду для встречи Зеленского с Трампом

"Оба президента точно заинтересованы во встрече", - Тейлор. ФОТО: EPA

Единственной преградой для встречи Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом являются личные графики лидеров стран.

"Оба президента точно заинтересованы во встрече, но оба - занятые люди, найти время было непросто", - сказал в интервью "Европейской правде" Уильям Тейлор, глава посольства США в Украине.

Встреча двух президентов состоится "уже скоро", ведь в последующие недели Зеленский и Трамп пересекутся в Варшаве или Нью-Йорке. Впрочем она будет короткой.

"Это будет возможность для президентов сказать" Hello! "Друг другу, лично обменяться приветствиями. Возможно - поделиться одной-двумя идеями", - сказал дипломат.

Полноценная встреча должна состояться через месяц-два в Вашингтоне.

От нее Тейлор ждет "укрепления" отношений Украина-США, оценки американской помощи со стороны Украины и подтверждение этой поддержки в дальнейшем.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Трамп заговорил про Зеленского

Владимир Зеленский поговорил по телефону с Дональдом Трампом 25 июля. По информации Офиса президента, Трамп поздравил Украину с успешным проведением свободных и демократических парламентских выборов, а Владимира Зеленского - с победой партии "Слуга народа".

По словам постпреда США при ЕС Гордона Сондланда, президенты "сразу нашли общий язык".