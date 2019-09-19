Назвали дату встречи Зеленского и Трампа

Зеленский и Трамп встретятся 25 сентября. Фото: News

Президент Украины Владимир Зеленский встретится с президентом США Дональдом Трампом 25 сентября в Нью-Йорке.

Об этом со ссылкой на источники в дипломатических кругах сообщает информагентство "Интерфакс-Украина".

Как отмечается, 23 сентября Зеленский отправится в США для участия в Генеральной ассамблее ООН. Встреча президента Украины с лидером США должна состояться 25 сентября.

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Президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду, что в следующем году увеличатся объемы помощи, выделяемой США для сферы безопасности Украины.