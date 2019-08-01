Назвали дату переговоров о транзите газа

Андрей Коболев. Фото: Главком

Трехсторонние переговоры по транзиту газа состоятся 16 сентября с участием Украины, России и ЕС.

"Переговоры пройдут в Брюсселе. Россия не предоставила информации о своих представителях, которые будут участвовать в переговорах", - сообщил глава Нафтогаза Андрей Коболев, - пишет Handelsblatt.

Россия отсрочивает встречу, объясняя это изменением во власти.

"Ежегодно транзит российского газа приносит около 2-3% от ВВП Украины, а действующий контракт на транзит истекает 31 декабря 2019 года. Без нового контракта Украина может потерять статус транзитера газа в Европу", - отметил Андрей Коболев.

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Право на получение субсидии хотят вернуть пенсионерам, которые его потеряли из-за прописанных внуков, что с ними не проживают. Речь идет о граждан в сельских местностях или районных центрах с пенсией меньше 2 тыс. грн.