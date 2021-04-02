"Назвал Мураева российской агентурой, тот закричал: "Я тебя у*бу"- журналист Бутусов

Президента и СНБО призвали ввести санкции в отношении Мураева.

Журналист Юрий Бутусов назвал владельца прокремлевского телеканала "Наш", бывшего "регионала" Евгения Мураева российским агентом. Также призвал президента Владимира Зеленского, СНБО ввести санкции против экс-нардепа.

Бутусов назвал Мураева россагентом во время эфира на телеканале "Україна 24".

"Прежде всего хочу сказать, что сейчас можно увидеть, каким слабым государством мы были - в студии я вижу как господин Мураев - просто российский агент, на русском языке говорит нам такие позорные вещи. Жаль, что в студии находится человек, который говорит нам о "внутреннем конфликте", о том, что на Майдане ничего не было, что у нас кто-то сам спровоцировал.

Российская агентура работает и вы тут тому доказательство. Обидно слышать ваши слова после нескольких десятков убитых на Майдане и более 10 тысяч убитых на Донбассе. Постесняйтесь хотя бы. Вам должно быть стыдно за всю эту ложь", - сказал журналист бывшему "регионалу".

После этого Бутусов и Мураев вышли из студии, потом вернулись.

"Я вам не позволю такой х*рней здесь заниматься. Все твои хозяева в Москве. Меньше руками размахивай", - сказал журналист Мураеву.

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"Владелец телеканала "Наш" Евгений Мураев вместе со своей охраной после телеканала "Украина 24" угрожал мне, и пропагандировал "особый статус всех областей Украины". Жду реакцию президента, СНБО и правоохранительных органов - будут санкции против пророссийского предателя так как по Медведчуку?

Произошел инцидент во время прямого эфира на телеканале "Украина 24" в программе "Народ против", который показывает как нагло и самоуверенно действует в Украине российская агентура, чувствуя еще свою безнаказанность.

Ни постановление об эскалации на Донбассе, принятое парламентом после убийства российскими снайперами четырех украинских воинов, ни новую эскалацию, которую пытается создать Россия, мы не могли осветить, поскольку позорную провокацию на эфире создал Мураев.

Мураев говорил исключительно на русском, начал называть войну "конфликтом", за который Россия, по его словам, вообще не несет ответственности.

После эфира, разъяренный Мураев в кругу охраны зашел в комнату где хранились вещи, под камерами наблюдения, и закричал мне примерно так: "Это мой телеканал! Еще раз такое сделаешь, я тебя у..бу! Если бы это не был мой телеканал, я бы с тобой разобрался прямо здесь!"

В ответ я сказал: "Вот ты и проявил себя, ты просто бандит за российские деньги, и тебя раздражает когда тебе говорят. Давай, попробуй, я готов тебе ответить".

Мураев постоял, развернулся и ушел. Вокруг него было очевидно 5 или 6 охранников, они очень забавно выглядели", - рассказал Бутусов в Facebook

Журналист заявил, что передаст заявление касательно Мураева в СБУ. Также призвал МВД возбудить дело об угрозах журналисту.

"Прошу рассмотреть позорные действия Мураева в комитете по свободе слова Верховной Рады и Нацсовета по телевидению и радиовещанию, и дать оценку, допустимо ли во время войны вести такую позорную российскую пропаганду", - заявил журналист.

На телеканале "Наш" бывшая "регионалка" Елена Бондаренко оскорбительно высказывалась об украинских военных, сообщил Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания. Бондаренко отрицала участие в вооруженном конфликте на Донбассе российский военных. Реакция ведущих программы была направлена не на прекращение подобных высказываний, а мнимой.