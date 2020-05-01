Назревает конфликт между Аваковым и мэром Черкасс

Из-за ослабления карантина в Черкассах назревает конфликт между Бондаренком и Аваковым. Фото: 24.tv

Правоохранители открыли уголовное производство из-за ослабления карантина городскими властями в Черкассах.

"Выходя за рамки своих полномочий, горисполком разрешил работу парикмахерских, салонов красоты, объектов спортивной инфраструктуры, летних площадок заведений ресторанного хозяйства, магазинов по продаже непродовольственных товаров, электротоваров, мебели, книжной продукции, рынков и ярмарок по продаже сельскохозяйственной продукции и цветов, а также городских парков и скверов и расположенных на их территории аттракционов", - сообщает пресс-служба Нацполиции.

Производство открыли по 325 статье УК "Нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений".

На действия местных властей, и в частности мэра Черкасс Анатолия Бондаренко, отреагировал министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

"Господин глава города Черкассы, вы заигрались! Прекратите рисковать здоровьем и жизнью людей ради политических игр! Реагирование будет жестким", - написал он в Twitter.

Пане голово міста Черкас, ви загралися! Припиніть ризикувати здоров'ям і життям людей заради політичних ігор! Реагування буде жорстким!https://t.co/6Wd2ZsIC9G — Arsen Avakov (@AvakovArsen) May 1, 2020

В то же время Бондаренко в ответ на заявление Авакова сказал, что уже прошло то время, когда законопослушные граждане Украины боялись правоохранительных органов.

Бондаренко также заявил, что поводом для смягчения с 1 мая карантина в городе стали неравные условия для предпринимателей.

"Это решение исполкома (о смягчении карантина с 1 мая - ред), и поводом стали неравные условия, утвержденные постановлением Кабинета Министров, когда одним предпринимателям на одной группе разрешили работать, а другим - не позволили", - сказал он, передает Интерфакс-Украина.

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Бондаренко уверен, что городские власти не нарушают правила карантина.

"Во-первых, мы не нарушаем правила карантина, а мы их несколько ослабляем. Во-вторых, мы привели Конституцию Украины в равные условия для всех предпринимателей. В частности, мы поставили в равные условия небольшой строительный магазин и большой строительный гипермаркет", - обьяснил мэр.

"Потому что я не могу жителям города объяснить, почему десятки, сотни людей, а то и тысячи находятся в большом супермаркете, но они не могут зайти в маленький строительный магазин и купить краску. Я не могу объяснить, почему черкасской набережной люди могут гулять в средствах защиты, а парк, расположенный рядом, они не могут посещать", - добавил Бондаренко.

Власти Черкасс приняли решение ослабить в городе карантин для части предпринимателей. При этом по состоянию на 30 апреля в Черкасской области зафиксировали 290 случаев заражения коронавирусом.