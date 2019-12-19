Назначили посла Украины в США

Ельченко - новый посол в США. Фото: УКРИНФОРМ

Послом Украины в США стал Владимир Ельченко.

На должность его назначил президент Украины Владимир Зеленский, сообщили в УКРИНФОРМ.

Соответствующий указ обнародован на сайте главы государства.

Предыдущим указом президент уволил Ельченко с должности Постоянного представителя Украины при Организации Объединенных Наций и Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Ямайке.

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Посол Венгрии в Украине Иштван Ийдярто заявил, что школьникам венгерского происхождения сложно изучать украинский язык якобы из-за его схожести с русским.