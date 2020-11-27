Назначили новых глав Харьковской и Одесской ОГА

Теперь должность председателя Одесской ОГА будет занимать Сергей Гриневецкий. Фото: glavcom.ua

Президент Украины Владимир Зеленский назначил новых глав в Харьковской и Одесской ОГА.

Так, Одесской облгосадминистрацией руководить Сергей Гриневецкий, сообщает пресс-служба Офиса президента.

"Президент Украины Владимир Зеленский назначил Сергея Гриневецкого председателем Одесской областной государственной администрации. Соответствующий указ № 520/2020 Глава государства подписал 27 ноября ", - говорится в сообщении.

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Еще одним указом Зеленский назначил нового председателя Харьковской ОГА. Им стала Айна Тимчук.

"Во время встречи в Офисе Президента Владимир Зеленский вручил Айни Тимчук служебное удостоверения и пожелал успехов в работе на посту. Президент выразил надежду, что регион достигнет новых ступеней развития ", - отметили в ОП.

Отмечается также, что президент подписал указ, которым освободил Вячеслава Овечкина от временного исполнения обязанностей председателя Одесской областной государственной администрации. Кабмин согласовал увольнение глав облгосадминистрации Алексея Кучера и Закарпатской ОГА Алексея Петрова. Такое решение было принято на заседании 25 ноября.