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пятница, 30 июля 2021 12:00

Назначили главу миссии Украины при НАТО

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Назначили главу миссии Украины при НАТО
Наталья Галибаренко стала главой миссии Украины при НАТО. Фото: Посольство Украины в Великобритании

Президент Украины Владимир Зеленский назначил главой миссии Украины при НАТО бывшего посла Украины в Великобритании Наталью Галибаренко.

Указ по этому разместили на сайте Офиса президента.

Главы миссии Украины при НАТО не было с августа 2019 года. Последним полноценным главой был Вадим Пристайко. В 2019-м он сначала был заместителем главы администрации президента, а затем министром иностранных дел.

Обязанности главы миссии после него выполнял Алексей Селин. В 2020 году и.о. руководителя миссии стал Георгий Толкачев.

20 июля 2020-го Зеленский освободил Галибаренко с должности посла Украины в Великобритании и назначил на эту должность Пристайко.

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Галибаренко была послом в Великобритании с августа 2015 года.

Вице-премьер-министр Украины - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников заявил, что страна вступит в НАТО, когда будет равноправной с другими странами альянса. Министр напомнил, что НАТО является не только военным объединением, но занимается также экономикой и гуманитарными вопросами.

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Дата
30
июля

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