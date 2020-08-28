Назначение Сытника головой НАБУ определили неконституционным - СМИ

Сообщили о решении КСУ. Фото: "Українська правда"

Конституционный суд признал неконституционным указ о назначении Артема Сытника директором Национального антикоррупционного бюро Украины

Агентству "Интерфакс-Украина" об этом сообщил источник в суде.

"Указ о назначении Сытника признан неконституционным", - сказал собеседник агентства.

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В мае стало известно, что нардеп от "Слуги народа" Александр Дубинский и другие депутаты просят Конституционный суд признать назначение Сытника неконституционным.

Нардепы указали в представлении, что вопрос о назначении директора НАБУ вышел за конституционные полномочия пятого президента. Петр Порошенко, назначая Сытника, вышел за пределы своей компетенции.

Национальное антикоррупционное бюро сообщило о подозрении в даче взятки фигуранту коррупционного скандала в Укроборонпром Виталию Жукову. Об этом сказал директор НАБУ Артем Сытник.