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Назначение нового главы КГГА без учета будущих выборов мэра Киева будет ошибкой власти

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Назначение нового главы КГГА без учета будущих выборов мэра Киева будет ошибкой власти
Политтехнолог Екатерина Одарченко: "Оптимальный кандидат на руководителя КГГА должен быть и перспективным кандидатом на предстоящих выборах мэра Киева". Фото: SIC Group Украина

Новый глава КГГА должен иметь потенциал для участия в предстоящих выборах мэра Киева.

Об этом в своем блоге на Цензор.нет пишет политтехнолог Екатерина Одарченко.

По ее мнению, назначение главы КГГА является уникальным шансом для центральной власти и "Слуги народа" создать достойного кандидата на следующие выборы киевского городского головы и реабилитироваться после поражения 2020 года, "ведь только должность главы КГГА может дать будущему кандидату в мэры необходимый репутационный ресурс" .

"Оптимальный кандидат на руководителя КГГА должен быть и перспективным кандидатом на предстоящих выборах мэра Киева. Любой другой подход будет не просто половинчатым решением. Это будет фактически нулевое решение, поскольку оно не ведет центральную власть кпоставленной цели - налаживанию не только исполнительской дисциплины по линии Офис президента/Правительство и КГГА, но и конструктивных отношений с местным самоуправлением Киева", - пишет Одарченко.

По словам Одарченко, вопрос о замене главы КГГА принципиально уже решен, и в Офисе президента уже есть короткий список кандидатур: "Сейчас основными кандидатами на должность главы КГГА в президентском шорт-листе чаще всего называют заместителя главы КГГА Алексея Кулебу и депутата Киевского городского совета от "Слуги народа" Владислава Трубицына".

Политтехнолог отмечает, что оба кандидата "отвечают критерию опыта работы на Киев и, что очень важно, не имеют в своем багаже репутационных рисков". В то же время Кулеба, по ее наблюдениям, "явно тяготеет к кабинетной работе, а не к публичной активности", тогда как Трубицын "не боится говорить с горожанами, даже в кризисных ситуациях - причем ему удается в таком общении находить с ними общий язык в сложных вопросах". Из этого Одарченко делает вывод, что Трубицын уже приобретает опыт публичного политика, а Кулеба вряд ли имеет карьерные амбиции.

Одарченко считает, что центральная власть допустит ошибку, если при выборе нового главы КГГА не будет учитывать перспективы следующих выборов мэра Киева - так она комментирует так называемый "промежуточный" вариант, который также имеется на рассмотрении в Офисе президента. Этот вариант предусматривает назначение номинального главы КГГА и передачу полномочий исполнительной власти в Киеве городскому исполкома, который еще надлежит создать. По мнению политтехнолога, необходимый законотворческий процесс "может растянуться на годы. А в итоге - к следующим выборам мэра Киева "слуги народа" снова придут без сильного кандидата".

На местных выборах в октябре 2020 года кандидат на должность мэра Киева от партии "Слуга народа" Ирина Верещук получила 5,44% голосов избирателей, заняв пятое место среди других кандидатов.

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Дата
04
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