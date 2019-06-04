НАЗК просит забрать мандат у депутата БПП

Народный депутат ВР Федор Негой. Фото: УП.

Национальное агентство по предупреждению коррупции обратилось к председателю Верховной Рады о досрочном прекращении полномочий народного депутата БПП Федора Негоя.

Основанием стало решение суда о признании факта совместительства. Такое - впервые принято, в отношении народного депутата, отмечает НАЗК.

Агентство составило 38 протоколов о нарушении нардепами закона "О предупреждении коррупции" из-за конфликта интересов и совместительство. 7 из них касались "совместительства и совмещения с другими видами деятельности".

Но производство по указанному делу закрыли. Из-за истечения срока привлечения к административной ответственности, передает УП.

Требования относительно несовместимости депутатского мандата установлены также статьей 3 закона "О статусе народного депутата Украины". Согласно статьи народный депутат не имеет права входить в состав руководства, правления или совета предприятия, учреждения, организации, имеющей цель получение прибыли.

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В случае невыполнения требования полномочия народного депутата прекращаются досрочно на основании закона по решению суда.

НАЗК обратился к председателю Верховной Рады Андрею Парубию поручить профильному комитету парламента обработать материалы о содеянном Негоем нарушении законов Украины.

Комитет должен предоставить спикеру вывод для последующего обращения в суд о досрочном прекращении полномочий народного депутата. В частности, НаАЗК не уточняет, которую еще должность занимает депутат Негой.

Экс-уполномоченный Верховной Рады по правам человека Валерия Лутковская будет отвечать за гуманитарные вопросы в Трехсторонний контактной группе в Минске. Раньше за это отвечала первая вице-спикер ВР Ирина Геращенко.