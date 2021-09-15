Научную диссертацию Киви отправили на "углубленное изучение"

Кива - до сих пор не кандидат наук. Фото: телеканал " 2+2"

Министерство образования и науки отправило кандидатскую диссертацию народного депутата от ОПЗЖ Ильи Кивы на углубленное изучение. Решение принял экспертный совет Министерства на заседании 14 сентября, сообщает Bihus.info.

Экспертный совет приглашал Киву на это заседание, где должны были рассматривать его диссертацию. Однако он не пришел.

"Экспертный совет принял решение отправить эту работу на углубленное изучение в несколько научных заведений", - сообщил член экспертной комиссии после заседания.

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Другой представитель комиссии сказал, что в диссертации "есть серьезные замечания". Изучать работу нардепа начали еще 15 июня.

Также экспертный совет рассматривал докторскую диссертацию Ирины Жуковой - официального оппонента Киви на защите его диссертации. Журналист предполагают, что Жукова могла участвовать в фальсификации документов в диссертации нардепа на сайте МАУП.

"Кива - до сих пор не кандидат", - написал в Facebook журналист Даниил Мокрык.

В апреле Илья Кива защитил кандидатскую диссертацию по государственному управлению. За это проголосовали единогласно 13 членов комиссии в Институте подготовки кадров госслужбы занятости. Киву сопровождали неизвестные в черном, которые блокировали журналистам вход в аудиторию. Также в Институте были нардепы от ОПЗЖ. Журналисты выяснили, что в диссертации Кивы - научные статьи, напечатанные на вымышленных страницах сборников, и поддельные справки.