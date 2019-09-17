НАТО в полном составе едет в Украину

Представители всех государств-членов НАТО посетят Украину 31 октября.

Многочисленные источники в Брюсселе и Киеве подтверждают, что дата согласована, сообщает "Європейська правда"

В Киев приедет Североатлантический совет НАТО - представители всех 29 государств-членов вместе с генсеком Йенсом Столтенбергом.

"Об этом визите с Брюсселем договаривался еще предыдущий президент Порошенко, но ответственность за его успех теперь несет исключительно новая власть. Украина еще имеет время для того, чтобы поразить Альянс реальным прогрессом в выполнении Годовой национальной программы - но есть шанс и на обратное", - сообщает СМИ.

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12 апреля прошло 5 лет с начала российской агрессии на Донбассе.

В войне погибли 4060 украинских военных и добровольцев. Ранения получили почти 10 тыс. человек. Пропавших без вести 410 человек.

12 800 мирных жителей погибли. Ранения получили 24 тыс. человек. 2 млн человек вынуждены были уехать из региона.

Украинские воины освободили почти 15 тыс. кв. км территорий. Вооруженные силы Украины держат оборону на линии соприкосновения.

В марте 2014-го Россия аннексировала Крым.