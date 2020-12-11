НАТО не планирует никаких совместных учений с Россией

НАТО не планирует проводить учения с Россией. Фото: Reuters

Практическое сотрудничество России с НАТО приостановили в результате незаконной аннексии Крыма в 2014 году.

Об этом сообщила пресс-секретарь альянса Оаны Лунгеску, передает УНН.

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"НАТО не планирует проводить учения с Россией. Наше практическое сотрудничество, как и раньше, приостановлено из-за незаконной и неправомерной аннексию Крыма Россией в Украине в 2014 году", - заявила спикер.

На северо-западе Черного моря состоялись совместные тренировки типа PASSEX с участием сил ВМС ВС Украины и постоянной противоминной группы НАТО №2. В совместных маневрах в открытом море приняли участие корабли ВМС Украины, Греции, Италии, Болгарии, Румынии и Турции.