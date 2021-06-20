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НАТО, Аваков, турборежим, олигархи, Конституция Украины - спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков дал большое интервью

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НАТО, Аваков, турборежим, олигархи, Конституция Украины - спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков дал большое интервью
Разумков дал большое интервью. Фото: РБК

Уже в этом году Украина не сможет стать членом Североатлантического альянса НАТО, в теории - возможно в течение 10 лет.

"Если мы говорим о ближайшем будущем, то это срок? Для каждого он свой. Сказать, что это произойдет через год? Нет. Давайте будем откровенны, за год это сделать мы не сможем", - сообщил спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков в интервью "Радио Свобода".

Во время интервью журналист зачитала вопросы от слушателей, спросив Разумкова, почему Верховная Рада и, в частности, фракция "Слуга народа", имея большинство в зале парламента, не уволила представителя партии "Народный фронт", который потерял доверие украинцев, Авакова с должности главы МВД.

"Он сейчас, насколько я знаю, не представляет "Народный фронт"... Если позволите, мое личное мнение, я думаю, что министр внутренних дел на своем месте. Он достаточно эффективно выполняет свои функции - ответил Разумков. - Критиковать всех можно . и меня, и его, и народных депутатов Украины. Но я думаю, что соответствует той должности, на которой сегодня находится", - заявил спикер.

Закон о деолигархизации могут принять в первом чтении до конца текущей сессии. В первом чтении большинство депутатов поддержат законопроект, а ко второму будут вносить свои правки.

Разумков заявил, что, по его мнению, оснований для досрочного прекращения полномочий Верховной Рады нет.

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Интервью с председателем Верховной Рады Украины Дмитрием Разумковым произошло чуть больше, чем за неделю до 25-летия Конституции Украины.

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