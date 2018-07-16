Насиров предложил Холодницкому отозвать обвинения

Роман Насиров должен носить электронный браслет минимум до 15 августа. Фото: slovoidilo.ua

Уволенный председатель Государственной фискальной службы Роман Насиров предложил руководителю Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назару Холодницкому отказаться от обвинения.

Об этом он написал в открытом письме к антикоррупционному прокурору.

Насиров напомнил Холодницкому его же слова о том, что детективы НАБУ фальсифицировали материалы отдельных дел, отметил, что "на собственном опыте это почувствовал", и призвал проверить производство относительно его.

Он считает, что Холодницкий как процессуальный руководитель его производства должен лично изучить материалы дела, где найдет "не только абсурд и грамматические ошибки, но и полное несоответствие требованиям Уголовно-процессуального кодекса Украины".

"Устранившись от выполнения функций процессуального руководителя в моем деле, на вас лично лежит ответственность за все беззаконие, что происходило со мной в течение полутора лет... Призываю вас как руководителя группы прокуроров в моем деле прийти на ближайшее судебное заседание и лично прочитать обвинительный акт против меня, дать надлежащую правовую оценку всем процессуальным нарушением, допущенным в ходе досудебного расследования, изучить материалы стороны защиты, которые мы готовы повторно вам открыть, и принять законное и обоснованное решение об отказе от государственного обвинения, поскольку в моих действиях нет не только состава преступления, а вообще события преступления, и одновременно принять решение о привлечении всех виновных лиц, которые сфальсифицировали уголовное дело против меня, к уголовной ответственности", - написал Насиров.

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10 ноября прокуроры Специальной антикоррупционной прокуратуры направили в суд обвинительный акт относительно Роману Насирову. Ему грозит до 6 лет тюрьмы. По данным следствия, Насиров причастен к "газовой схеме Онищенко". По мнению детективов, в течение 2015 года обвиняемый принял ряд безосновательных и незаконных решений о рассрочке сумм платежей по рентной плате за пользование недрами для задействованных в схеме компаний на общую сумму 2,019 млрд грн.