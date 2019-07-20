Нашли нарушителей "дня тишины"

В Украине в "день тишины" перед парламентскими выборами продолжается политическая агитация.

Наблюдатели Комитета избирателей Украины выявили факты агитации в Закарпатской, Запорожской, Херсонской, Кировоградской, Донецкой, Одесской, Черкасской, Николаевской, Черниговской областях. Об этом сообщает пресс-служба организации "Комитет избирателей Украины".

Как отмечается, несмотря на законодательный запрет, в округах размещено агитационные материалы политических партий и кандидатов. Также за эти дни установили новые билборды, которые не имеют выходных данных, но при этом выполнены в стилистике отдельных кандидатов и партий.

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Также политсилы активно рекламируются в интернете.

В Украине в полночь 20 июля начался "день тишины" перед внеочередными выборами в Верховную Раду, которые состоятся завтра.

Сегодня запрещена любая предвыборная агитация кандидатов в народные депутаты на парламентских выборах. Также запрещается проводить массовые акции от имени партий и кандидатов, публично объявлять, что тот или иной кандидат или партия поддержали проведение спектаклей, концертов, спортивных соревнований, просмотров фильмов.