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Спецтема: 30 лет независимости

"Нас раздели, как девочек и мальчиков" - Огрызко о ядерном разоружении

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&quot;Нас раздели, как девочек и мальчиков&quot; - Огрызко о ядерном разоружении
Решение Киева отказаться от ядерного оружия стратегического назначения было правильным, считает дипломат Владимир Огрызко. Фото: Центр совместных действий

Украина не получила за ядерное разоружение соразмерные ему гарантии безопасности и экономическую компенсацию.

Такое мнение в опубликованном на сайте Gazeta.ua интервью Центра совместных действий высказал бывший министр иностранных дел Владимир Огрызко.

"Мы тогда получили 800 миллионов долларов компенсации за эти вооружения. Эксперты говорили, что реальная их стоимость составляла от 50 до 60 миллиардов долларов. То есть нас раздели, как девочек и мальчиков, и сказали:" Ну, будьте счастливы и этим ". Прописать свои условия, конечно, нужно было. Но не было возможности как-то это протолкнуть ", - говорит дипломат о заключенном 5 декабря 1994-го Будапештском меморандуме о неядерном статусе Украины.

Договор с США, Россией и Великобританией должен был гарантировать Украине безопасность.

"Возможно, была наивная вера в то, что если обещают такие люди, то они будут этого придерживаться. Но Россия грубо нарушила соглашение и аннексировала часть нашей территории. А другая сторона обещала гарантировать нашу безопасность и от этого отказалась", - говорит Огрызко.

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При этом дипломат считает, что решение Киева отказаться от ядерного оружия стратегического назначения было правильным.

"Надо было отдавать. Здесь сомнений нет. Я говорил с первым министром обороны Константином Морозовым и со многими другими людьми, которые к этому были причастны. Они из реальной жизни понимали, о чем идет речь. Мы не могли держать у себя стратегические ракеты, потому что не могли гарантировать их безопасность", - говорит он.

В рамках проекта #укрдерждовгобуд к 30-й годовщине независимости Центр совместных действий провел серию интервью о становлении государства Украина и институтов власти.

Министр иностранных дел 2007-2009 годов Владимир Огрызко рассказал о том, как появилась и развивалась украинская дипломатия, когда мы действительно выбрали проевропейский курс и на какие шаги шла Россия с момента распада СССР, чтобы удержать Украину в поле своего влияния. Читайте больше в материале "Украина должна была забрать Черноморский флот себе, но не сделала этого. Так началась трагедия".

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