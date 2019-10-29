Нарушила ли Елена Зеленская этикет: ответ посольства Японии

Одежда первой леди не нарушил этикета. Фото: 24tv.ua

Посольство Японии в Украине выразило благодарность президенту Владимиру Зеленскому и его жене Елене за участие в интронизации императора Нарухито, которая состоялась 22 октября.

"Участие президентской четы в церемонии интронизации является важным этапом в наших двусторонних отношениях. Их одежда также хорошо гармонировала с благородной атмосферой и произвела на японское общество очень положительное впечатление о супругах и Украину как страну", - сообщается на странице посольства в Facebook.

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Также в дипмиссии отметили, что двусторонняя встреча главы украинского государства и премьер-министра Японии Синдзо Абэ была своевременной и успешной.

"Мы следим за результатами этого визита и в дальнейшем работать для углубления наших двусторонних отношений. Еще раз позвольте поблагодарить господина президента и первую леди", - добавили в посольстве Японии в Украине.

Ранее в социальных сетях и СМИ появилась информация, что Елена Зеленская якобы нарушила дипломатический этикет на интронизации императора в Японии. Ее платье было светло-желтого цвета, а такие оттенки могут носить только члены императорской семьи.