Народный депутат от "Слуги народа" Куницкий был задержан за нарушение ПДД

Куницкий был задержан в Харькове. Фото: Сегодня

В Харькове полицейские остановили народного депутата из фракции "Слуги народа" Александра Куницкого за рулем автомобиля Porsche в связи с нарушением правил дорожного движения.

Политик направлялся на выездное заседание комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности, посвященное усилению ответственности за нарушения ПДД, сообщает телеграм-канал "Харьков Life".

Автор соответствующего поста утверждает, что нардеп получил штраф на основании ч. 1 ст. 122 за нарушение правил дорожного движения на том самом месте ДТП с шестью жертвами, которая произошла в 2017 году при участии Елены Зайцевой. В публикации также говорится, что политик пытался оспорить штраф вместе со своим адвокатом. К посту была прикреплена фотография из полицейского участка, на которой со спины изображен мужчина в куртке, сидящий за столом напротив сотрудника полиции.

Представитель Управления патрульной полиции Харьковской области Дмитрий Гайдук не подтвердил и не опроверг, что за рулем Porsche находился именно Куницкий. В то же время спикер правоохранителей сообщил, что указанный автомобиль действительно останавливали из-за "нарушения рядности" движения. Также Гайдук отметил, что постановление о привлечении водителя к ответственности пока не составляли, так как задержанный просил перенести сбор материалов о нарушении.

"Пока только есть основания полагать, что лицо совершило административное правонарушение. Есть определенная процедура. Если водитель по каким-то причинам не может на месте присутствовать при составлении материала об админнарушении, нужна юридическая помощь, пришел адвокат с просьбой перенести. Это перенесли на завтра" , — сказал спикер полиции.

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Куницкий завоевал популярность до получения им мандата народного депутата в качестве автоблогера. Он выпускал видео на YouTube-канале ZPSanek. В своих роликах он целенаправленно нарушал ПДД, после чего фиксировал на камеру случаи, когда полицейские не могут правильно зафиксировать инцидент и составить протокол.