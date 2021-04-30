Нардепы задекларировали кучу меха и кожаной одежды. Больше всего - у Медведчука

Народные депутаты задекларировали 164 ценных изделия из меха или кожи. Среди них шубы, куртки и сумки от самых дорогих в мире брендов.

Больше всего таких предметов в коллекции нардепа от ОПЗЖ, кума президента РФ Путина Виктора Медведчука — 52, сообщает движение "Чесно"

Законодательство требует от политиков и чиновников декларировать ценное имущество. Порогом декларирования считается стоимость объекта более 100 прожиточных минимумов (202,7 тыс. грн).

Среди задекларированного депутатами — 67 шуб из натурального меха, 72 других кожаных или меховых предметов одежды (жилет, пальто, дубленка, куртка, платье и т.д.) и 25 кожаных сумок или портфелей.

Самый большой "любитель меха" Медведчук задекларировал 52 предмета одежды из меха или кожи. Среди них 11 коллекций кожаных сумок от различных производителей (Louis Vuitton, Prada, Dior, Gucci), пять ценных кожаных курток различных брендов, шубы из меха норки, соболя и шиншиллы.

Владелицей большинства одежды является жена нардепа Оксана Марченко. Впрочем, некоторые объекты из коллекции являются собственностью самого нардепа. В частности, дубленка из меха от Brioni или кожаная куртка от Dolce and Gabbana.

Законодательство не обязывает указывать стоимость задекларированных объектов, если декларант стал их владельцем до подачи первой декларации. Этим правом пользуется абсолютное большинство нардепов.

Поэтому стоимость большинства задекларированных объектов из коллекций неизвестна.

Самой дорогой меховой одеждой среди того, цену чего указывали депутаты, является шуба марки RinDi за более 1 млн грн. Одежду задекларировал нардеп от "Слуги народа" Игорь Васильковский, шуба принадлежит его жене Елене.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Локдаун не для всех: "слуги народа" катаются на джипах в рестораны

Нардеп от "Батьківщини" Андрей Пузийчук стал единственным из нынешнего созыва Верховной Рады, кто задекларировал охотничьи трофеи. Он указал "обработанные трофеи с охоты" из Намибии стоимостью более 565,5 тыс. грн.

Ранее охотой на диких животных "отличился" нардеп из ОПЗЖ Нестор Шуфрич. Есть его фото с охоты на носорога.

С 1 января по 31 марта в Украине проходила ежегодная кампания по декларированию. 97 народных депутатов фракции "Слуга народа" и членов их семей приобрели в прошлом году авто, квартиру или землю.