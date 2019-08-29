Нардепы согласились работать "до победы"

ФОТО: "Украинская правда"

Депутаты Верховной Рады согласились в первый рабочий день работать после 18 часов - до окончания рассмотрения кадровых вопросов, повестки дня и других инициатив.

За такое решение проголосовали 359 депутатов из 405 зарегистрированных в зале.

Против проголосовали 13 нардепов, еще один - воздержался.

Результаты голосования объявил депутат от "Слуги народа" Дмитрий Разумков, который работает во временном президиуме Рады.

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Верховная Рада ІХ созыва собралась на первое пленарное заседание. Работу избранники начали с задержкой - в 13:17. В зале зарегистрировались 405 народных депутатов. В президиуме председательствует руководитель "Слуги народа" Дмитрий Разумков.