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четверг, 29 августа 2019 13:32

Нардепы согласились работать "до победы"

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Нардепы согласились работать &quot;до победы&quot;
ФОТО: "Украинская правда"

Депутаты Верховной Рады согласились в первый рабочий день работать после 18 часов - до окончания рассмотрения кадровых вопросов, повестки дня и других инициатив.

За такое решение проголосовали 359 депутатов из 405 зарегистрированных в зале.

Против проголосовали 13 нардепов, еще один - воздержался.

Результаты голосования объявил депутат от "Слуги народа" Дмитрий Разумков, который работает во временном президиуме Рады.

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Верховная Рада ІХ созыва собралась на первое пленарное заседание. Работу избранники начали с задержкой - в 13:17. В зале зарегистрировались 405 народных депутатов. В президиуме председательствует руководитель "Слуги народа" Дмитрий Разумков.

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