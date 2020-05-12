Нардепы просят СБУ взяться за Киву, который обозвал Львов колыбелью фашизма

Народные депутаты, входящие в межфракционное объединение "Львовщина", обратились в Службу безопасности Украины и Генпрокуратуры. В открытом заявлении нардепы требуют дать правовую оценку заявлениям нардепа от ОПЗЖ Ильи Кивы, назвавшего Львов колыбелью украинского фашизма.

Фото: facebook.com/kivailya

Соответствующее обращение, которое подписали 17 нардепов, опубликовал народный депутат Евгений Петруняк в Facebook.

"Депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Илья Кива назвал Львовщину колыбелью украинского нацизма. Тем самым Кива повторил тезис сталинской пропаганды, ставшей сегодня инструментом войны, которую Путин развязал против Украины. Пропаганды по своей сути человеконенавистнической, тоталитарной и глубоко украинофобской", - говорится в заявлении.

Формулировки об "украинском фашизме" стали своеобразным оправданием коммунистического геноцида против украинского народа в середине прошлого века. Сегодня, считают депутаты, подобные ярлыки прямо служат интересам Кремля, потому что с их помощью враги Украины пытаются разжечь ненависть между украинцами, разделить людей на региональной и этнической основе.

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В обращении также призывают главу Верховной Рады Украины Дмитрия Разумкова, премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля и президента Украины Владимира Зеленского дать публичную политическую оценку таким высказываниям.

8 мая Илья Кива сделал пост, где назвал Львовскую колыбелью украинского фашизма. "Еще один сукин потомок предателей и пособников нацизма из Львовской области - колыбели украинского фашизма - дорвался до власти. Объявляю нациста-Шмыгаля врагом моей Родины, с которым я буду бороться", - написал Кива.