Нардепы подрались в прямом эфире после того, как один предложил снять трусы

Кириленко подрался с Колесниченко в студии Шустера. Фото: скрин с видео

В прямом эфире программы "Шустер Live" устроили потасовку народный депутат от "Наша Украина - Народная самооборона" Вячеслав Кириленко и народный депутат от Партии регионов Вадим Колесниченко. Это произошло 25 мая 2012 года.

В программе обсуждали законопроект "Об основах государственной языковой политики", одним из соавторов которого является Колесниченко.

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Депутат от ПР, рассказывая о драке, произошедшей накануне в Верховной Раде во время рассмотрения языкового вопроса, заявил о том, что его избили.

На это Кириленко ответил, что избитый в Раде депутат от "Блока Юлии Тимошенко" (Николай Петрук получил серьезное ранение головы и был прооперирован - Gazeta.ua) лежит в больнице, в то время, как "регионал" сидит в студии.

"Так побит или не побит?", - спросил у "регионала" Кириленко.

"Вам что, трусы снять, показать?", - ответил на это Колесниченко.

После этой фразы между депутатами возникла потасовка. Их разнимали присутствующие в студии другие участники шоу.

После драки Кириленко потребовал от Шустера, чтобы он пересадил представителей Партии регионов на одну сторону студии, а оппозиционеров - на другую. "Я хочу, чтобы это хамло пересело туда, где сидит Партия регионов, - сказал Кириленко, указывая на Колесниченко. - Вы провокатор, и в трусах своих пересядьте туда".

Колесничкенко принципиально не хотел пересаживаться. Шустер так и не смог уладить конфликт, потому что Кириленко настаивал на своем.

После этого НУНСовец покинул студию. "Поскольку вы не хотите идти мне на встречу, я пойду на встречу сам себе", - сказал политик, снял с себя микрофон и вышел из студии.

Однако, после инцидента Колесниченко таки посадили в отдельное кресло.

Закон Украины "Об основах государственной языковой политики", неофициально известный под названием закон Кивалова-Колесниченко, внесли на рассмотрение в ВРУ 7 февраля 2012. 5 июля депутаты приняли за основу законопроект, а 8 августа четвертый президент Украины Виктор Янукович подписал закон, который вступил в силу 10 августа 2012 года. Закон признавал государственным языком украинский, впрочем значительно расширил использование региональных языков, если количество их носителей составляла не менее 10% населения регионов. Обязал органы государственной власти, местного самоуправления, учреждения и организации способствовать развитию, применению и защите таких языков. Позволял свободно внедрять их во всех сферах общественной жизни, в частности в образовании, науке и культуре. 23 февраля 2014 Верховная Рада отменила языковой закон Колесниченко-Кивалова.