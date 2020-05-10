Нардепу- "слуге" ко Дню матери родители сделали щедрый подарок

Народный депутат от "Слуги народа" Александр Трухин задекларировал 22 млн грн в качестве подарка от родителей.
Подарок он указал в декларации за 2019, которую опубликовали 7 мая, сообщает "Главком".
Согласно документу, отец и мать подарили нардепу по 11 млн. грн.
Также Трухин задекларировал 100 земельных участков в Полтавской обл, две квартиры в Днепре и автомобиль Volkswagen Touareg.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: О реформах можно забыть. Зеленский не будет бороться с олигархами
Александр Трухин - политик и предприниматель, народный депутат IX созыва. В ВР стал заместителем председателя комитета по вопросам бюджета.
Новый министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко задекларировал более 53 млн грн, если свести вместе его и жены сбережения в банках и наличными.
Комментарии