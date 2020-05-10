Нардепу- "слуге" ко Дню матери родители сделали щедрый подарок

Трухин задекларировал 22 млн грн. Фото: "Агрополит"

Народный депутат от "Слуги народа" Александр Трухин задекларировал 22 млн грн в качестве подарка от родителей.

Подарок он указал в декларации за 2019, которую опубликовали 7 мая, сообщает "Главком".

Согласно документу, отец и мать подарили нардепу по 11 млн. грн.

Также Трухин задекларировал 100 земельных участков в Полтавской обл, две квартиры в Днепре и автомобиль Volkswagen Touareg.

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Александр Трухин - политик и предприниматель, народный депутат IX созыва. В ВР стал заместителем председателя комитета по вопросам бюджета.

Новый министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко задекларировал более 53 млн грн, если свести вместе его и жены сбережения в банках и наличными.