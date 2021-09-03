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пятница, 03 сентября 2021 17:40

Нардепов от ОПЗЖ не выпустили из самолета в Полтаве

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Нардепов от ОПЗЖ не выпустили из самолета в Полтаве
Политиков не выпустили, потому что аэропорт находится на реконструкции. Фото: УП

Народный депутат от "Оппозиционного платформы - За жизнь" Сергей Левочкин и другие пассажиры пытались приземлиться на самолете украинской авиакомпании Windrose в аэропорту Полтавы.

Сейчас аэропорт на реконструкции, им не разрешили покинуть борт, сообщил председатель Полтавской областной госадминистрации Олег Синегубов, передает "Українська правда".

"30 августа мы получили запрос принять борт, на котором будет 15 пассажиров. Учитывая, что сейчас аэропорт на реконструкции, у нас нет лицензии и спецразрешения на прием бортов с пассажирами. Мы отказали и сообщили, что сможем принять пустой самолет. "Роза ветров" согласилась, что мы примем борт без пассажиров. Когда самолет приземлился, дошла информация от СБУ, что на борту есть люди, в частности нардепы. Мы приняли решение посадить борт на полосу. Но дальше его не пустили, потому что не имеем права. Прежде всего речь идет о безопасности людей. Сотрудники аэропорта людям на борту все пояснили. А они ответили, что "Роза ветров" якобы заверила их в возможности высадки. Приняли решение: что высадки в полтавском аэропорту не будет", - сказал он.

ОГА сообщает, что пассажиры планировали посетить еврейский центр хасидизма в Гадяче Миргородского района. Среди них якобы было девять народных депутатов, но личности людей не устанавливали.

Источники "Української правди" в Полтавской ОГА говорят, что пассажиров из самолета не выпустили. Борт стоял несколько часов и улетел в Харьков.

"Среди пассажиров рейса якобы были нардеп ОПЗЖ Сергей Левочкин с женой Зинаидой Кубарь, помощник Левочкина Александр Мутель, депутат Киевсовета от ОПЗЖ Александр Плужник, экс-нардепы Сергей Буряк, Игорь Калетник и Александр Волков, помощница экс-нардепа Виталия Хомутынника Елена Сажко, Владимир и Наталья Витько, Алла Ахметова и Майя Радченко", - сообщают источники.

Собеседник "Української правди" в ОПЗЖ назвал информацию о происшествии "ерундой".

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В авиакомпании подтвердили, что такие пассажиры были на борту. Они знали, что их могут не выпустить в Полтаве, но все равно настояли на маршруте туда.

Россия ввела санкции против народных депутатов от партии ОПЗЖ Сергея и Юлии Левочкиных. Соответствующее постановление правительства РФ обнародовал интернет-портал правовой информации России. Официальная Москва расширила список украинцев, против которых введены санкции, с 849 до 922 человек 20 августа.

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Дата
03
сентября

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