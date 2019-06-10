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понедельник, 10 июня 2019 13:53

Нардеп-беглец собирается идти по "мажоритарке"

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Нардеп-беглец собирается идти по &quot;мажоритарке&quot;
Беглец Александр Онищенко собирается вернуться в Украину. Фото: Facebook.com/mpodolyak2

Народный депутат-беглый Александр Онищенко собирается принять участие в досрочных выборах в Верховную Раду.

Об этом он заявил Liga.net

"Я иду по 93-му округу", - сказал Онищенко. Именно в этом округе в Киевской области он был избран 2014-го.

Нардеп рассказал, что в ближайшее время собирается вернуться в Украину для подачи документов в Центральную избирательную комиссию.

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Александра Онищенко подозревают в организации схемы по хищению средств при добыче и продаже природного газа. Нанес ущерб почти 3 млрд грн. 4 июля 2017-го выехал из Украины. На следующий день Верховная Рада дала согласие на привлечение его к ответственности, задержание и арест. Находится то в Великобритании, то в России, по информации Службы безопасности Украины.

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Дата
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